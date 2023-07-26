مخابرات الاحتلال تستدعي القيادي بحماس حسن يوسف

رام الله/سما/

استدعت مخابرات الاحتلال مساء الأربعاء، القيادي في حماس والنائب بالمجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف لمقابلتها غدا الخميس.

وقالت عائلة يوسف:"إن مخابرات الاحتلال استدعته لمقابلتها في معسكر "عوفر" جنوب غرب رام الله، وذلك بعد أسبوعين من الإفراج عنه".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ يوسف (68 عاما) الأسبوع قبل الماضي، بعد قضائه عام ونصف في سجون الاحتلال.

واعتقل يوسف في ١٣ ديسمبر ٢٠٢١، من منزله ببلدة بيتونيا قرب رام الله، حيث أمضى في سجون الاحتلال عام ونصف.

وأمضى يوسف في سجون الاحتلال ما يزيد على ٢٣ عاما، غالبيتها في الاعتقال الإداري، حيث انتخب الشيخ عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٦.

ويعاني الشيخ من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويحتاج رعاية طبية متواصلة.