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مستوطن متطرف يخط عبارة "الموت للعرب" في الجليل

الأربعاء 26 يوليو 2023 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن متطرف يخط عبارة "الموت للعرب" في الجليل



الجليل/سما/

أقدم مستوطن متطرف على خط عبارة "الموت للعرب" على مركبة مواطن عربي في بلدة معلوت بمنطقة الجليل الأعلى.

وفي التفاصيل، فإن مرتكب الاعتداء المتطرف خط عبارة "الموت للعرب" على سيارة بملكية محمد يوسف موسى من بلدة دير الأسد وهو يسكن في بلدة معلوت.


وأظهر توثيق مصور توقف مرتكب الاعتداء عند السيارة وخطه عبارة "الموت للعرب" عليها، ثم لاذ بالفرار من المكان.

وفي أعقاب ذلك، قدم صاحب السيارة شكوى للشرطة الإسرائيلية إثر الاعتداء المتطرف، فيما لم يصدر أي رد من الشرطة ولم يتم الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#الجليل

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