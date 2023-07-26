طولكرم: الافراج عن القيادي في حركة الجهاد نظير نصار

طولكرم/سما/

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 26/7/2023، عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ الأسير نظير محمد نصار (55عاما)، من بلدة علار قضاء طولكرم بالضفة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت "نصار" عقب اقتحام منزله في بلدة علار بتاريخ 29/4/2022 ونقلته الى التحقيق في الجلمة .

وعادةً ما كانت محكمة الاحتلال تمدد اعتقال نصار عدة مرات قبل أن تحوله إلى الاعتقال الإداري دون تهمة بحجة أن له ملف سري.

والشيخ نصار متزوج ولديه 6 أبناء، وهو إمام وخطيب في مسجد علار، ويستهدف دائماً بالاعتقال لدى الاحتلال حيث اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 10 سنوات خلف القضبان.