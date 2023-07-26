  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم: الافراج عن القيادي في حركة الجهاد نظير نصار

الأربعاء 26 يوليو 2023 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: الافراج عن القيادي في حركة الجهاد نظير نصار



طولكرم/سما/

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 26/7/2023، عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ الأسير نظير محمد نصار (55عاما)، من بلدة علار قضاء طولكرم بالضفة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت "نصار" عقب اقتحام منزله في بلدة علار بتاريخ 29/4/2022 ونقلته الى التحقيق في الجلمة .

وعادةً ما كانت محكمة الاحتلال تمدد اعتقال نصار عدة مرات قبل أن تحوله إلى الاعتقال الإداري دون تهمة بحجة أن له ملف سري.

والشيخ نصار متزوج ولديه 6 أبناء، وهو إمام وخطيب في مسجد علار، ويستهدف دائماً بالاعتقال لدى الاحتلال حيث اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 10 سنوات خلف القضبان.

#نظير نصار

الأكثر قراءة اليوم

رويترز: هذا ما اتفقت عليه حماس وإيران بشأن الأزمة في "إسرائيل"

مصادر لـ"سما" : حماس قدمت للرئيس الفلسطيني تصورا شاملا لانهاء الانقسام من الصعب رفضه

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

أسعار صرف العملات

غزة : وفاة طفل في ظروف غامضة

لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

سرايا القدس: استطعنا من خلال الأنفاق تنفيذ عدد من الكمائن خلال معركة "بأس جنين" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

1048003693_495_0_2543_2048_1920x0_80_0_0_6ca817b296506b54495710c8794ec005

النخالة: اجتماع القاهرة فاشل..

النونو يتحدث عن لقاء الرئيس عباس وهنية: سنواصل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين

645x344-1670571250648

هرتسوغ يحمّل نتنياهو مسؤوليّة حلّ الأزمة في "إسرائيل".. والائتلاف يهاجمه

thumbs_b_c_debd1cc021daf715c46c4b4c35c90efe

رسالة من رئيس الصين إلى نتنياهو

photo_2023-07-26_12-46-44

فصيلان يهددان بمقاطعة اجتماع القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية