حماس: الحرب الدينية تستهدف القدس أرضاً وشعباً ومسجداً وتعليماً

غزة/سما/

أكد الناطق باسم حركة حماس د عبد اللطيف القانوع أن الحرب الدينية المسعورة التي تشنها حكومة المستوطنين المتطرفة تستهدف مدينة القدس بكل معالمها وتهجير أهلها وأسرلة التعليم فيها وإبعاد رموزها وعلمائها.

وقال القانوع في تصريح له اليوم الأربعاء: "إن الاقتحامات المرتقبة للمسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى ذكرى خراب الهيكل تأتي في إطار المحاولات المتكررة واليائسة لبسط السيطرة على المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة داعياً لشد الرحال والرباط في ساحاته لإفشال ذلك.

وشدد على أن هذه السياسة العدوانية المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساته لا يمكن أن تنجح في تمرير أهداف حكومة المستوطنين وسيعمل شعبنا بكل وسائل المقاومة لمواجهتها والتصدي لمخططاتها وإفشالها.

ونوه القانوع إلى أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات التهويد وبسط السيطرة واستهداف الوجود الفلسطيني يجب أن يكون دافعاً للأمناء العامين للفصائل لتبني خطة وطنية وإستراتيجية نضال موحدة لمواجهة الحكومة وإفشال مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.