الصالح يفتتح مشاريع طرق في محافظة بيت لحم

بيت لحم/سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، عددا من المشاريع التطويرية في المحافظة، بقيمة 6 ملايين شيقل، وذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الأربعاء، شملت بلدات العبيدية، وجناتا، وهندازة بريضعة وخلايل اللوز، وارطاس، وواد فوكين، ونحالين، ومراح معلا، ومخيم عايدة.

وتضمنت الجولة افتتاح مشاريع تعبيد طرق داخلية في كل من جناتا، وواد فوكين، ومخيم عايدة، ومراح معلا، وارطاس، إضافة إلى افتتاح مشروع الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحي الجامعي في خلايل اللوز، وتفقد سير العمل في مشروع تأهيل وتعبيد طريق وادي العرايس في العبيدية والذي من شأنه أن يشكّل متنفسا لأهالي البلدة ويساهم في حل الأزمة المرورية.

كما افتتح الصالح مشروع المبنى الجديد لبلدية نحالين، بقيمة مليون شيقل، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبمساهمة من البلدية، والذي يشكّل معلما بارزا للبلدة، ومنطلقا للمجلس البلدي وطواقمه من أجل الاستمرار في عملية البناء والمراكمة على المنجزات نحو تحقيق تنمية محلية شاملة في البلدة، والإشراف على عملية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة قضاياهم واحتياجاتهم.

وبارك الصالح للأهالي افتتاح مثل هذه المشاريع التي تسهم في الأساس في تحسين واقع الطرق والتسهيل عليهم، والحد من الازمات المروروية وبالتالي تقليص الوقت والجهد على المواطنين وتسريع حركة تنقلهم لمنازلهم وأرضيهم وممتلكاتهم وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع على النحو الأمثل.

واطلع الصالح على احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع، وناقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بالبنية التحتية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والمخططات الهيكلية، وغيرها، وأوعز للإدارات العامة في الوزارة والمديرية بمتابعة كافة القضايا والعمل على معالجتها ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأنظمة والقوانين المتبعة.