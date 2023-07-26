  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصالح يفتتح مشاريع طرق في محافظة بيت لحم

الأربعاء 26 يوليو 2023 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يفتتح مشاريع طرق في محافظة بيت لحم



بيت لحم/سما/

 افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، عددا من المشاريع التطويرية في المحافظة، بقيمة 6 ملايين شيقل، وذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الأربعاء، شملت بلدات العبيدية، وجناتا، وهندازة بريضعة وخلايل اللوز، وارطاس، وواد فوكين، ونحالين، ومراح معلا، ومخيم عايدة.

وتضمنت الجولة افتتاح مشاريع تعبيد طرق داخلية في كل من جناتا، وواد فوكين، ومخيم عايدة، ومراح معلا، وارطاس، إضافة إلى افتتاح مشروع الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحي الجامعي في خلايل اللوز، وتفقد سير العمل في مشروع تأهيل وتعبيد طريق وادي العرايس في العبيدية والذي من شأنه أن يشكّل متنفسا لأهالي البلدة ويساهم في حل الأزمة المرورية.

كما افتتح الصالح مشروع المبنى الجديد لبلدية نحالين، بقيمة مليون شيقل، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبمساهمة من البلدية، والذي يشكّل معلما بارزا للبلدة، ومنطلقا للمجلس البلدي وطواقمه من أجل الاستمرار في عملية البناء والمراكمة على المنجزات نحو تحقيق تنمية محلية شاملة في البلدة، والإشراف على عملية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة قضاياهم واحتياجاتهم.

وبارك الصالح للأهالي افتتاح مثل هذه المشاريع التي تسهم في الأساس في تحسين واقع الطرق والتسهيل عليهم، والحد من الازمات المروروية وبالتالي تقليص الوقت والجهد على المواطنين وتسريع حركة تنقلهم لمنازلهم وأرضيهم وممتلكاتهم وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع على النحو الأمثل.

واطلع الصالح على احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع، وناقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بالبنية التحتية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والمخططات الهيكلية، وغيرها، وأوعز للإدارات العامة في الوزارة والمديرية بمتابعة كافة القضايا والعمل على معالجتها ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأنظمة والقوانين المتبعة.

#مجدي الصالح

الأكثر قراءة اليوم

رويترز: هذا ما اتفقت عليه حماس وإيران بشأن الأزمة في "إسرائيل"

مصادر لـ"سما" : حماس قدمت للرئيس الفلسطيني تصورا شاملا لانهاء الانقسام من الصعب رفضه

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

أسعار صرف العملات

قناة عبرية: الاحتجاجات تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل" !

غزة : وفاة طفل في ظروف غامضة

لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

الأخبار الرئيسية

645x344-1670571250648

هرتسوغ يحمّل نتنياهو مسؤوليّة حلّ الأزمة في "إسرائيل"

thumbs_b_c_debd1cc021daf715c46c4b4c35c90efe

رسالة من رئيس الصين إلى نتنياهو

photo_2023-07-26_12-46-44

فصيلان يهددان بمقاطعة اجتماع القاهرة

photo_2023-07-26_12-55-20

مصادر تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس وهنية في أنقرة

photo_2023-07-26_15-09-49

سرايا القدس: استطعنا من خلال الأنفاق تنفيذ عدد من الكمائن خلال معركة "بأس جنين" (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية