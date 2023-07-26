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فصيلان يهددان بمقاطعة اجتماع القاهرة

الأربعاء 26 يوليو 2023 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصيلان يهددان بمقاطعة اجتماع القاهرة



غزة/سما/

هدد فصيلان منضويان تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بمقاطعة اجتماع الأمناء العامين الذي دعا له الرئيس محمود عباس إبان العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، وتقرر عقده في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وجاء في بيان مشترك، للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية  - قوات الصاعقة -، أنهما رحبتا سابقًا بعقد الاجتماع، لترتيب الوضع داخل البيت الفلسطيني كخطوة على طريق إنهاء الانقسام، والبحث الجاد في إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كافة القوى وفق برنامج إجماع وطني.

وأشار البيان، إلى أنه تمي السعي لإجراء اتصالات مباشرة مع الجهات المختصة في قيادة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المقاومين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية والذين ينتمون إلى عدد من الفصائل، وذلك بهدف توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار.

وبين البيان، أنه تم تقديم مبادرة تضمن إطلاق عدد من المعتقلين قبل بدء الحوار على أن يستكمل إطلاق سراح المعتقلين كافة، مشيراً إلى أن قيادة حركة الجهاد الإسلامي وافقت على أساس تلك المبادرة وأبدت استعدادها للمشاركة في اجتماع القاهرة إن نجحت المبادرة.

وقال البيان: نعلن أنه في حال لم يتم إطلاق سراح المقاومين الفلسطينيين المعتقلين على خلفية سياسية وفق المبادرة المذكورة فلن نشارك في اجتماع القاهرة انسجاماً مع قناعاتنا بأن قضية المقاومين المعتقلين هي قضية وطنية وقضية رأي عام فلسطيني وذات دلالات هامة تتطلب موقفاً ينسجم مع الرأي العام الفلسطيني بوصفه حاضنة المقاومة ومصدر قوتها. وفق نص البيان.

#القاهرة

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