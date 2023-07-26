"التربية" تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، منح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية للعام 2023-2024 فرصة لتدقيق بياناتهم التي سترد في سجل الدور بشكلها النهائي بعد استكمال التحضيرات؛ استنادا إلى أسس تضمن تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأهابت التربية، في بيان صدر عنها، بالمتقدمين ضرورة مراجعة البيانات الخاصة بهم وتدقيقها من حيث المؤهلات والمعدلات والخبرات وأيام العمل كبديل والحالات الخاصة من خلال الرابط الإلكترونيhttps://www.moe.edu.ps/audit2023 .

وأوضحت أنه في حال وجود عدم تطابق في البيانات فإنه يتوجب على المتقدم مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تقدم إليها من أجل تعبئة النموذج المخصص، لذلك في موعد أقصاه يوم الأحد 30 الجاري، لاعتمادها بشكلها النهائي مع تحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات الخاصة به، مثمنة في الوقت ذاته جهود كافة اللجان والطواقم التي تتابع هذا الجهد على مستوى الوزارة والمديريات.

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