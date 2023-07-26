مصادر تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس وهنية في أنقرة

أنقرة/سما/

كشفت قناة الجزيرة القطرية، مساء اليوم، كواليس لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر "لم تكشف عن هويتها " قولها: أن الرئيس الفلسطيني طرح على هنية خلال لقائهما رؤية سياسية ستعرض خلال مؤتمر القاهرة.

وأضافت المصادر أن الرئيس عباس أكد لهنية أن الخطة ستستند إلى الشرعية الدولية وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير، مشددا على التزامه بخيار المقاومة السلمية وأن لا سلاح غير سلاح السلطة.

وذكرت أن هنية أبلغ الرئيس عباس "أن حماس تستهدف الاحتلال وأنها غير معنية بمهاجمة السلطة أو اسقاطها."، وأنها تتبنى المقاومة بأشكالها كافة وعدم قبولها بصيغة الالتزام بالشرعية الدولية.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عباس رفض طلب هنية الإفراج العاجل عن المعتقلين وربطه بالحوار في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة.