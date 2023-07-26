سرايا القدس: استطعنا من خلال الأنفاق تنفيذ عدد من الكمائن خلال معركة "بأس جنين" (فيديو)

جنين/سما/

أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، مساء اليوم الأربعاء26/7/2023م، إفشالها الضربة الأولى التي نفذها جيش العدو خلال عدوانه على مخيم جنين بداية الشهر الجاري

وقالت الكتيبة على لسان أحد قادتها خلال فيلم "سُمح بالنشر":" أفشل مجاهدونا الضربة الأولى التي نفذها جيش العدو وقد اختفى مجاهدونا عن منظور الطيران ضمن الخطط المعدة مسبقاً".

وأضاف:" كان لنا رؤية استباقية لشكل الاقتحام الذي سينفذه الاحتلال للمخيم، واستناداً لذلك أخذت الكتيبة الاحتياطات اللازمة، وقلنا إننا إذا تقدم العدو خطوة، فسنتقدم خطوتين، ومن ذلك أتيناه من تحت الأرض".

وتابع:"حاول الاحتلال مباغتتنا بالقصف الجوي، ولكن كان لدينا توقع مسبق عن ذلك، وارتقى فقط مجاهد واحد، فما استطاع 14 آخرون النجاة من الاغيتال".

وأكمل القيادي في كتيبة جنين:" كنا للاحتلال بالمرصاد من خلال الأنفاق، واستطعنا توظيفها بنصب الكمائن، وعلى رأسها كمين الدمج الذي فاجأ العدو، واستطاع مقاتلونا الاشتباك مع الاحتلال من نقطة صفر، وساندت وحدة الهندسة الأخوة، واستطاع المجاهدين الرجوع بسلام إلى قواعدهم بعدما أوقعوا جنود الاحتلال في كمين.

وأردف :" أسقطنا طائرة مسيرة انتحارية للاحتلال كانت تراقب تحرك المجاهدين، وحصلنا من خلالها على مقاطع تصويرية مسجلة لآلية عمل هذه المسيرات، وطريقة عملها في سماء المخيم".

وبشأن عمل الأنفاق، أكد القيادي في كتيبة جنين" استطعنا من خلال هذه الأنفاق تنفيذ عدد من الكمائن والتي على رأسها كمين حارة الدمج.

وتصدت كتيبة جنين ومعها فصائل المقاومة للعدوان الاسرائيلي على مخيم جنين بداية الشهر الجاري 7، استمر قرابة الـ48ساعة، بمعركة أطلقت عليها اسم "بأس جنين" فجرت خلالها العشرات من آليات الاحتلال العسكرية واسقطت 7 طائرات مسيرة، فضلاً عن مقتل عدد من جنود الاحتلال، أعلن عقبها جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده خلال المعركة.

وفيما يلي فيلم "سمح بالنشر":