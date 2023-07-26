اشتية: بين فلسطين والصين شراكة إستراتيجية

رام الله/سما/

أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى فلسطين تسنغ جيشين، على التطورات السياسية والميدانية في ظل تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء خلال استقباله السفير الصيني في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، التاريخ القوي للصداقة التي تربط بين فلسطين والصين، مشيدا بدعم الصين المستمر لفلسطين في المحافل والمؤسسات الدولية، وكان آخره تقديم مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية عن الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك عقب تسليم وزير الخارجية الفلسطيني الملف إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى دعمها الاقتصادي في جميع المجالات.

وتابع: "بيننا شراكة إستراتيجية، ونريد البناء عليها، وتجسيد مخرجات لقاء الرئيسين الفلسطيني والصيني في خطة عمل، وإطلاق حوار إستراتيجي حول المصالح المشتركة، وتشبيك العلاقات بين الحكومتين، والقطاعين الخاصين والجامعات في كل من البلدين، وغيرها".

واطلع رئيس الوزراء من السفير على ترتيبات زيارة وفد فني صيني مقبلة إلى فلسطين، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون، ومتابعة المشاريع الصينية الحالية في فلسطين.

من جانبه، أكد السفير الصيني التزام بلاده المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

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