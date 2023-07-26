  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

العليا الإسرائيلية ترجئ النظر في التماس تجميد العمل بقانون التعديلات القضائية

الأربعاء 26 يوليو 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية ترجئ النظر في التماس تجميد العمل بقانون التعديلات القضائية



القدس المحتلة/سما/

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".


وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في "إسرائيل".


وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".



من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".


ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.


وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

#المحكمة العليا الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

تأجيل استقالة اشتية.. ماذا ستطرح الفصائل الفلسطينية على طاولة "الحوار" في القاهرة؟

رويترز: هذا ما اتفقت عليه حماس وإيران بشأن الأزمة في "إسرائيل"

مصادر لـ"سما" : حماس قدمت للرئيس الفلسطيني تصورا شاملا لانهاء الانقسام من الصعب رفضه

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

أسعار صرف العملات

قناة عبرية: الاحتجاجات تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل" !

غزة : وفاة طفل في ظروف غامضة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-26_12-55-20

مصادر تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس وهنية في أنقرة

photo_2023-07-26_15-09-49

سرايا القدس: استطعنا من خلال الأنفاق تنفيذ عدد من الكمائن خلال معركة "بأس جنين" (فيديو)

0d08c2f5224729be61391484fb469028

جنرال إسرائيلي: الوضع غريب وخطير جداً وما يحصل لم نشهده من قبل

photo_2023-07-26_12-46-44

لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

"تايم": التعديلات القضائية في "إسرائيل" ستجعل وضع الفلسطينيين أسوأ مما هو عليه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية