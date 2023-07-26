غزة: دبلوماسي ألماني يدعو الدول المانحة لدعم "أونروا"

غزة/سما/

دعا دبلوماسي ألماني، الأربعاء، الدول المانحة لتقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خاصة فيما يتعلق ببرنامج المساعدات الغذائية.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين أوليفر أوكزا، خلال مؤتمر صحفي عقدته "أونروا" في مدرسة بنات الشاطئ الإعدادية التابعة لها، غربي مدينة غزة.

وقال أوكزا: "ألمانيا تتبرع بجزء من المبلغ المطلوب، في ظل وجود نقص تمويل متعلق بدعم برنامج المواد الغذائية للوكالة الأممية، حيث هناك عجز يقدر بنحو 75 مليون دولار".

وأضاف: "ندعو الداعمين لأونروا من دول أو جهات مانحة، لتقديم الدعم المالي للوكالة من أجل سد هذا النقص.. نحن هنا (في غزة) لدعم برنامج المساعدات الغذائية، لتحقيق استقرار نوعا ما في هذا الجانب".

وزاد: "سألتقي خلال زيارتي لقطاع غزة والتي تستمر يومين، بممثلين عن المجتمع المحلي وموظفي أونروا للاطلاع على الأوضاع".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، حذّر المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، من إمكانية "توقف الوكالة عن العمل اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا لم تحصل على موارد مالية إضافية من الدول الأعضاء".

وتحتاج أونروا، وفق لازاريني، إلى "200 مليون دولار لمواصلة تقديم خدماتها هذا العام، ودفع رواتب الموظفين وإنهاء حلقة الديون المفرغة".

ومنذ سنوات، تعاني "أونروا" أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وتأسست "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

الأناضول