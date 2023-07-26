حماس تنعى الشهيد محمد ندى

نابلس/سما/

نعت حركة (حماس) إلى جماهير شعبنا الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين في نابلس صباح اليوم.

وقال بيان للحركة الأربعاء إن استمرار العدوان على شعبنا وجرائم القتل والاعتقال والهدم والتشريد والإبعاد، خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لن تكسر مقاومة شعبنا وعزمه على استعادة حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكان ندى استشهد برصاص قوات الاحتلال واعتُقل آخر وأصيبت سيدة، يوم الأربعاء، خلال اقتحام مخيم العين في المدينة.