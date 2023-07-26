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اغتصاب مفترس للجيش

جنرال إسرائيلي: الوضع غريب وخطير جداً وما يحصل لم نشهده من قبل

الأربعاء 26 يوليو 2023 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: الوضع غريب وخطير جداً وما يحصل لم نشهده من قبل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، أنه بعد الموافقة على مشروع قانون "عدم المعقولية" هذا الأسبوع في الكنيست بكامل هيئتها، نفذ حوالي عشرة آلاف من جنود الاحتياط تهديدهم وأبلغوا قادتهم أنهم لن يأتوا إلى الخدمة.

وخلال لقاء أجرته الصحيفة العبرية مع اللواء (احتياط) يسرائيل زيف، الرئيس السابق لقسم العمليات في هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، قال " إن الوضع غريب جدا وخطير جدا. لا أتذكر في التاريخ شيئا مثل تأجيل جدول رئيس الأركان للقاء مع رئيس الوزراء، خاصة عندما يكون اجتماعا عاجلا لأنه يرى مشكلة أمام عينيه.

وأضاف "لا أعرف شيئًا من هذا القبيل، فهذه أشياء لم نرها من قبل. إما أن يكون هناك انفصال أو ازدراء، ربما كلاهما معًا، ونقل هذه الصورة إلى الجمهور والعالم سيء للغاية ".

وعندما سُئل عن المدة التي يمكن لرئيس الأركان أن يتصرف فيها بمفرده، أجاب: إنه موقف صعب للغاية أن أكون فيه، أنا لا أحسده ولا أعتقد أيضًا أنه من الصواب إصدار الأحكام عليه، وهناك تلاعب سياسي يحدد كل هؤلاء المتطوعين بأنهم رافضون، على الرغم من أن بعضهم لا يريدون رفض الخدمة. ووصف "زيف" القضية "باغتصاب مفترس للجيش في الأزمة السياسية والاجتماعية".

#اسرائيل

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