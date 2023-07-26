  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان الشهيد ندى في مخيم عين بيت الماء

الأربعاء 26 يوليو 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد ندى في مخيم عين بيت الماء



نابلس/سما/

شيع آلاف المواطنين في مدينة نابلس ومخيم عين بيت الماء، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم بدعوى ملاحقة واعتقال مطلوبين.

و انطلقت الجنازة من أمام مستشفى رفيديا بحضور ومشاركة ممثلي القوى والمؤسسات المختلفة.
وحمل المشيعون جثمان الشهيد الذي لف بالعلم الفلسطيني فوق الأكتاف وصولاً إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، ومنه إلى مخيم العين غرب المدينة، حيث ألقى أفراد عائلته نظرة الوداع الأخير عليه، وسط إطلاق كثيف للرصاص من قبل عشرات المسلحين، إكراماً للشهيد، ووسط هتافات غاضبة تندد بجرائم الاحتلال وتؤكد مواصلة النضال.


ووري الشهيد ندى الثرى في مقبرة المخيم إلى جوار من سبقوه من الشهداء وسط أجواء من الحزن الشديد.

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

تأجيل استقالة اشتية.. ماذا ستطرح الفصائل الفلسطينية على طاولة "الحوار" في القاهرة؟

رويترز: هذا ما اتفقت عليه حماس وإيران بشأن الأزمة في "إسرائيل"

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

أسعار صرف العملات

قناة عبرية: الاحتجاجات تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل" !

غزة : وفاة طفل في ظروف غامضة

الشيكل يواصل الهبوط وانخفاض حاد في البورصة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-26_12-46-44

لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

"تايم": التعديلات القضائية في "إسرائيل" ستجعل وضع الفلسطينيين أسوأ مما هو عليه

مسؤول إسرائيلي: تراجع قدرات الجيش ستظهر في هذه الحالة..

مصادر لـ"سما" : حماس قدمت للرئيس الفلسطيني تصورا شاملا لانهاء الانقسام من الصعب رفضه

استشهاد شاب واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في مخيم العين بنابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية