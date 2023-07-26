  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واللا العبري: عقد اجتماع سري بحضو غالانت الأسبوع المقبل

الأربعاء 26 يوليو 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: عقد اجتماع سري بحضو غالانت الأسبوع المقبل



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واللا العبري مساء يوم الأربعاء النقاب عن عقد اجتماع سري بحضور وزير الجيش يوآف غالانت، الأسبوع المقبل.

ووفقاً للموقع العبي، سيتمحور الاجتماع حول كفاءات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

وأوضح الموقع أنه جرى وصف هذا الاجتماع بأنه سياسي – أمني، وسيجري خلاله التركيز على كفاءات وجهوزية الجيش لتنفيذ مهمات "في الفترات الاعتيادية والطوارئ"، وسيعقد في مقر وزارة الجيش في تل أبيب.

وأعلنت حركة الاحتجاجات "إخوة في السلاح"، أمس، أن نحو 700 عنصر في الاحتياط في سلاح الجو أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أول من أمس.

#غالانت

الأكثر قراءة اليوم

تأجيل استقالة اشتية.. ماذا ستطرح الفصائل الفلسطينية على طاولة "الحوار" في القاهرة؟

رويترز: هذا ما اتفقت عليه حماس وإيران بشأن الأزمة في "إسرائيل"

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

أسعار صرف العملات

قناة عبرية: الاحتجاجات تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل" !

غزة : وفاة طفل في ظروف غامضة

الشيكل يواصل الهبوط وانخفاض حاد في البورصة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-26_12-46-44

لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

"تايم": التعديلات القضائية في "إسرائيل" ستجعل وضع الفلسطينيين أسوأ مما هو عليه

مسؤول إسرائيلي: تراجع قدرات الجيش ستظهر في هذه الحالة..

مصادر لـ"سما" : حماس قدمت للرئيس الفلسطيني تصورا شاملا لانهاء الانقسام من الصعب رفضه

استشهاد شاب واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في مخيم العين بنابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية