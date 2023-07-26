واللا العبري: عقد اجتماع سري بحضو غالانت الأسبوع المقبل

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واللا العبري مساء يوم الأربعاء النقاب عن عقد اجتماع سري بحضور وزير الجيش يوآف غالانت، الأسبوع المقبل.

ووفقاً للموقع العبي، سيتمحور الاجتماع حول كفاءات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

وأوضح الموقع أنه جرى وصف هذا الاجتماع بأنه سياسي – أمني، وسيجري خلاله التركيز على كفاءات وجهوزية الجيش لتنفيذ مهمات "في الفترات الاعتيادية والطوارئ"، وسيعقد في مقر وزارة الجيش في تل أبيب.

وأعلنت حركة الاحتجاجات "إخوة في السلاح"، أمس، أن نحو 700 عنصر في الاحتياط في سلاح الجو أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أول من أمس.