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صدور العدد (204) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

الأربعاء 26 يوليو 2023 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدور العدد (204) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"



رام الله/سما/،

أصدر ديوان الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، العدد (204) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).

وأكدت رئيس ديوان الجريدة الرسمية ريم أبو الرب، أن العدد تضمن ثمانية أقسام منها: القرار بقانون رقم (18) لسنة 2023م، بشأن نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2023م، بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2023م، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، وقرارات رئاسية، وأنظمة وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، وقرارات وزارية، وأحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية، وقوائم الإدراج.

وأشارت أبو الرب، إلى أن الديوان يوفر عدد الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا، وللحصول على النسخة الورقية يُرجى التواصل عبر الصفحة، وإلكترونيا عبر موقع الديوان الرسمي.

للاطلاع على العدد اضغط الرابط: https://tinyurl.com/28a5v4yr

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#الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

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