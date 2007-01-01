لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

أنقرة/سما/

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية" في العاصمة أنقرة.

وقالت وكالة الأناضول ان أردوغان عقد لقاء ثلاثيًا مع عباس وهنية في المجمع الرئاسي التركي، مشيرة إلى أن اللقاء الثلاثي جرى مغلقًا.

وأطلع الرئيس عباس، نظيره التركي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما تم التباحث بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة.

كما تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات الثنائية، حيث أكد الرئيس حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجري في الجمهورية المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا الى إنجاز الوحدة الوطنية.

فيما أكد الرئيس التركي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

واتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على ضرورة "توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، مع وفد من حركة "حماس" برئاسة هنية، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب بيان صدر عن الحركة.

ولم يذكر البيان موعد عقد اللقاء، وهو الأول منذ يوليو/ تموز 2022، حيث التقى الطرفان آنذاك بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر لأول مرة منذ 6 سنوات.

فيما لم يصدر تعليق فوري عن الرئاسة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران، في البيان: "اتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة".

وأضاف: "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف الفصائل بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".

وأوضح بدران أن حركته أكدت خلال اللقاء "على ضرورة أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال الشعب، لذلك كان المطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه".

وبيّن أن حركته شددت خلال اللقاء على "أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأفضل لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية".

ولفت إلى أنه من المقرر أن يلتقي "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الوفد الفلسطيني بحضور كل من رئيس السلطة عباس، ورئيس حركة حماس هنية، في وقت لاحق الأربعاء في أنقرة".

ومساء الثلاثاء، التقى الرئيس أردوغان بعباس في المجمع الرئاسي بأنقرة، في إطار زيارة رسمية بدأها الرئيس الفلسطيني للبلاد الإثنين.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة المحتلة، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا ودمار طال نحو 80 بالمئة من المباني والبنى التحتية في المخيم.​​​​​​​​​​​​​​

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد حينها، إن "الدعوات التي وجهها الرئيس عباس لحضور اللقاء الذي سيعقد بالقاهرة في 30 يوليو الجاري سلمت لكافة الفصائل دون استثناء وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر".

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب الخلافات الحادة بين حركتي "فتح" و"حماس"، فيما لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه.