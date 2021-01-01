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قتيل بانفجار مركبة في اللد

الأربعاء 26 يوليو 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل بانفجار مركبة في اللد



الد/سما/

 أسفر انفجار مركبة في مدينة اللد داخل أراضي العام 48، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن مقتل شاب (30 عاما)، إذ أقرت الطواقم الطبية وفاته، متأثرا بإصابته الحرجة.

وفي سياق متصل، يشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب الفلسطينيون الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وقُتل في مدينة طمرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، الشاب أشرف صابر عكاوي (33 عاما) وأصيب آخر بجروح وُصفت بالمتوسطة، وذلك إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية اليوم، إلى 124 قتيلا، بينما قُتل في العام الماضي 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في الداخل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة.

#اللد

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