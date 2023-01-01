سائح في أستراليا يصارع سمكة قرش برمح صيد

وكالات / سما /

صارع صياد سمكة قرش فقط برمح كان معه خلال رحلة بحرية رفقة أسرته، في منطقة الساحل الشمالى لأستراليا الغربية، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

كان كيرون بنسون، الرجل الألباني مع عائلته يقضون عدة أيام في Five Fingers Reef ، على الساحل الشمالي لأستراليا الغربية، خلال العطلة المدرسية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن رحلة الغطس وصيد الأسماك والسباحة الممتعة أخذت منعطفاً دراماتيكياً عندما قرر السيد بنسون الذهاب للصيد في يومهم الأخير.

قال الأب إنه أراد الاحتفال بنهاية الرحلة من خلال اصطياد سمكة لطهي العشاء، في حوالي الساعة الثالثة مساءً، أمسك برمح صيد وأخذت الأسرة زورقهم على بعد حوالي 200 متر من الشاطئ.

غطس السيد بنسون بمفرده بينما انتظرت أسرته في القارب، بدوره قال الرجل: "كنت على وشك العودة عندما رأيت شكلًا كبيرًا في الماء، اتضح أن الشكل كان سمكة قرش كبيرة" في البداية اعتقد بنسون أنها إما سمكة قرش أو شيء آخر مخيف، وأضاف "لقد بدأت تدور حولي، في كل مرة تقترب وأصبحت أكبر وأدركت أنها لم تكن سمكة قرش مرجانية كما رأينا سابقًا".

عند هذه النقطة، كان السيد بنسون قد انجرف من قارب عائلته، لذلك بذل قصارى جهده لتوجيههم لمساعدته، بينما كان لا يزال يحاول التزام الهدوء، عندما نظر إلى أسفل في الماء، كان القرش بالقرب من نهاية مسدس الرمح، وفي تلك اللحظة، لاحظ السيد بنسون أن القرش أصبح على الفور أكثر عدوانية وكان يقترب منه، لذلك أطلق الرمح باتجاه عندما أدرك أن سمكة القرش قررت مهاجمته.

ويقول السائح الألبانى: "تمكنت بندقية الصيد من الاصطدام بالرمح فى تجويف عين القرش، مما جعله فاقدًا للوعى"، لكن اندفاع السمكة الكبيرة انتهى باصطدامها بجانب السيد بنسون، وهنا عرف الأب أن لديه لحظات فقط لإنقاذ حياته.

وتابع: "بعد ثوانٍ فقط، استعاد القرش وعيه وبدأ فى محاولة الهجوم مرة أخرى، وبدأنا في الدوران حول بعضنا عدة مرات، واستمرت محاولات المواجهة بيننا عندما انطلق الزورق بجانبنا، ولعدة لحظات مرعبة، ضربت سمكة القرش فى الماء بينما كانت عائلتى تراقب المشهد المخيف".

وأشار إلى أنه عندما غطس القرش فجأة فى الأسفل، وجدت أنها فرصة للهروب وقفزت إلى القارب، وقال: "لقد طرت للتو فى القارب، لا أتذكر أننى لمست الجانبين، قفزت فقط، وتمكنت بأعجوبة من الهروب من هذه المواجهة المرعبة برضوض فقط".

وأشار التقرير إلى أن عمال مصايد الأسماك يستخدمون الحمض النووى من بندقية الرمح مثل الخاصة بالسيد بنسون لتحديد نوع سمكة القرش التى كانت مسئولة عن الهجوم، فيما يُعتقد أن القرش ربما اقترب من الشاطئ فى محاولة للعثور على الأسماك خلال موسم هادئ بشكل غير عادي.