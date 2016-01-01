  1. الرئيسية
  2. الصحة

إنفلونزا الطيور تنتقل إلى قطط كوريا الجنوبية

الأربعاء 26 يوليو 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنفلونزا الطيور تنتقل إلى قطط كوريا الجنوبية



وكالات / سما /

وضعت السلطات في كوريا الجنوبية، مأوى للقطط في العاصمة سيول تحت الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة قطتين بسلالة (إتش.5.إن.1) من إنفلونزا الطيور.

وقالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، إنه "لم يتم رصد أي حالات إصابة بهذا المرض شديد العدوى بين البشر" في البلاد.

وأوضحت في بيان، الثلاثاء، أنها المرة الأولى منذ 2016 التي يتم فيها رصد إنفلونزا الطيور في قطة في البلاد.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء، بأن القطتين اللتين ثبتت إصابتهما بالفيروس من بين 38 قطة نفقت في الآونة الأخيرة بالمأوى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الخطر الذي يمثله الفيروس على البشر لا يزال منخفضا، لكنها أشارت إلى أن التقارير المتعلقة بالعدوى بين الثدييات بحاجة إلى "المراقبة عن كثب".

وحذرت 3 هيئات تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، من أن الزيادة المستمرة في حالات تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى العالم تثير مخاوف من أن الفيروس قد يتكيف ليصيب البشر بسهولة أكبر، وحثت الدول على تعزيز مراقبة الأمراض وتحسين النظافة في مزارع الدواجن.

#كوريا الجنوبية #إنفلونزا الطيور #قطط

الأكثر قراءة اليوم

تأجيل استقالة اشتية.. ماذا ستطرح الفصائل الفلسطينية على طاولة "الحوار" في القاهرة؟

توتر بين الأردن و"إسرائيل" بسبب "قص سوالف" اليهود المتدينين

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

قناة عبرية: الاحتجاجات تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل" !

أسعار صرف العملات

اليوم.. الرئيس عباس يلتقي قيادة "حماس" في تركيا

الشيكل يواصل الهبوط وانخفاض حاد في البورصة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : حماس قدمت للرئيس الفلسطيني تصورا شمالا لانهاء الانقسام من الصعب رفضه

استشهاد شاب واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في مخيم العين بنابلس

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

20230726100607

الشاباك يقرر تعزيز الحراس حول وزراء بعد إلغاء ذريعة عدم المعقولية

تقديرات إسرائيلية : عملية جديدة في جنين لا مفر منها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية