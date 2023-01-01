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"قنوات" واتساب تنطلق في دول جديدة بينها عربية

الأربعاء 26 يوليو 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قنوات" واتساب تنطلق في دول جديدة بينها عربية



وكالات / سما /

أعلن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" أن خدمة القنوات التي أطلقها أخيرا في دول آسيوية ولاتينية، باتت متوفرة في دول أخرى من بينها دول عربية هي مصر والمغرب.

توسيع خدمة القنوات في "واتساب"

أطلق "واتساب" بشكل أولي خدمة القنوات، التي تتيح إمكانية إنشائها ومتابعتها في سنغافورة وكولومبيا.

أكد "واتساب" أن هذه الخدمة باتت متاحة للمستخدمين في أحدث نسخة للتطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" و"أندرويد" وعلى أجهزة الكمبيوتر.

إذا لم يكن التطبيق محدّثا، بوسع المستخدم النقر على رمز التحديث وفتح التطبيق من جديد.

بدأت الخدمة العمل في هذه الدول، الاثنين.

تشمل الدول الجديدة إلى جانب مصر والمغرب: تشيلي، أوكرانيا، ماليزيا، كينيا، البيرو.

ليس من الواضح متى ستكون هذه الخدمة متوفرة في دول أخرى.

ميزات الخدمة الجديدة في "واتساب"

بدأ الحديث عن هذه الخدمة في أبريل الماضي.

ومع هذه الميزة، يمكن لمستخدمي "واتساب" أن يشتركوا في حساب ما يتلقون منه المحتوى بانتظام.

وللميزة الجديدة خصائص عدة: يمكن البحث عنها والاشتراك بها بسرعة دون الحاجة إلى دعوة أو النقر على رابط، كما يجري مع المجموعات حاليا.

تتيح القناة التحكم في مَن يمكنه تلقي رسائل.

الخصوصية كبيرة للمستخدمين، إذ تظهر "لقطة شاشة" screenshot للنسخة التجريبية أن معلومات المستخدمين الذين ينضمون إلى القناة ستبقى مخفية.

ويواجه "واتساب" مشكلة حاليا في أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاشتراك في مجموعة أم مجتمع جديدين محدود، ويبدو أن القنوات لن تكون مقيدة مثلهما.

وتشبه هذه الميزة، القنوات الموجودة في "تلغرام"، فعند الاشتراك في قناة ما في ذلك التطبيق، مثل قنوات المؤسسات الإخبارية تبدأ المعلومات بالتدفق إلى المستخدمين.

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