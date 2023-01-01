تهديد جديد.. تيك توك تقتحم عالم تويتر بخاصية "منشورات نصية"

وكالات / سما /

تهيمن TikTok تمامًا على مساحة الفيديو القصير، ولكنها الآن تبحث في المنشورات النصية القصيرة وأعلن عملاق الوسائط الاجتماعية للتو عن ميزة جديدة لتكوين النص للسماح للمستخدمين "بمشاركة قصصهم وقصائدهم وكلماتهم وغيرها من المحتويات المكتوبة، مما يمنحهم طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم"، وفقا لتقرير engadget.

مجموعة الأدوات تبدو بسيطة بما فيه الكفاية ما عليك سوى التوجه إلى صفحة الكاميرا الخاصة بالتطبيق وتحديد "نص"، وستتمكن من كتابة ما تريد وإضافة أصوات ووضع علامات على المواقع وتمكين التعليقات وحتى التكامل مع Duets، وتقول الشركة إن هذه المنشورات النصية ستكون تفاعلية وديناميكية مثل منشورات الفيديو والصور، تحقيقًا لهذه الغاية، يمكنك أيضًا إضافة ألوان الخلفية وعلامات التصنيف، وبالطبع لصق الكثير من الملصقات.

تمامًا مثل منشورات الفيديو والصور، يمكنك حفظ أي مشاركة نصية كمسودة لمزيد من التعديلات أو تجاهلها تمامًا إذا لم تكن متأكدًا من أن الإنترنت بأكمله يحتاج إلى رؤية قصيدتك عن البيتزا.

إذا كان هذا يشبه إلى حد ما استخدام قصص Instagram لإنشاء مشاركة نصية فقط، فأنت بالتأكيد في شيء ما، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تبحث فيها TikTok عن Instagram للإلهام (أو العكس!) في العام الماضي فقط أضافت صورًا ثابتة إلى مجموعة أدواتها، مصحوبة بمقاطع الفيديو القصيرة، ولقد قوبل وضع صور TikTok بفحص شبه عالمي، لكنه أصبح شائعًا للغاية، وتأمل الشركة بالتأكيد أن يتبع وضع النص هذا المسار نفسه.