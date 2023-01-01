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قشطة يكشف آخر مستجدات قضية انتقال اللاعب سامي قعدان

الأربعاء 26 يوليو 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قشطة يكشف آخر مستجدات قضية انتقال اللاعب سامي قعدان



غزة / سما /

قال عصام قشطة، رئيس نادي شباب رفح، اليوم الأربعاء، إن ناديه سلك الطرق الرسمية والقانونية في التعاقد مع لاعب كيما أسوان سامي قعدان.

وأكد قشطة، أن تعاقد "الزعيم" مع اللاعب قعدان، جاء بعد استطلاع رغبة اللاعب باللعب في شباب رفح.

وأضاف: "الزعيم أعلن عن صفقة انتقال اللاعب لصفوفه بعد إتمام كافة الإجراءات الرسمية والحصول على توقيع اللاعب والمخالصة المالية وكتاب الاستغناء الخاص به من نادي كيما أسوان".

وأشار قشطة خلال حديثه لصفحة نادي شباب رفح الرسمية، إلى أن المشرف الرياضي للنادي محمود قشطة سيقدم الاستغناء الخاص باللاعب يوم الأحد المقبل للجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لإتمام عملية التسجيل والحصول على بطاقة اللاعب ليتسنى له المشاركة مع ناديه.

#شباب رفح #عصام قشطة

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