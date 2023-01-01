خبر سار في برشلونة بشأن ملف الرواتب

وكالات / سما /

استمرت أزمة برشلونة المالية في التضييق على خيارات النادي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعدما ضربت النادي منذ حقبة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، ليتجه خوان لابورتا، الرئيس الحالي، لبذل جهداً كبيراً مع إدارته من أجل تحسين الوضع المالي.

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وأحرزت إدارة لابورتا تقدماً واضحاً في هذا الملف، وبشكل خاص فيما يتعلق بفاتورة الأجور في النادي، حسبما قال نائب الرئيس، رافا يوستي، لصحيفة سبورت الإسبانية، مساء الثلاثاء.

وقال يوستي في تصريحات صحفية” نجحنا في تخفيض الرواتب بنحو 200 مليون يورو، لقد كان عملاً جاداً من جانبنا، لقد تحدثنا مع اللاعبين وشرحنا لهم الواقع المرير الذي يعيشه النادي”.

وأضاف نائب لابورتا” النادي كان على وشك الموت، ولكن بعمل لابورتا ومجلس الإدارة، أصبح يملك قوة مالية أكبر بكثير من ذي قبل”.

وفي ضوء ذلك، لن يكون برشلونة بحاجة لبيع واحد من نجوم الفريق هذا الصيف، وهو ما يسعد جماهير البارسا والمدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، على وجه التحديد.

ورغم ذلك، سيكون على برشلونة التخلص من بعض اللاعبين الزائدين عن حاجة الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لإفساح المجال لوصول لاعبين آخرين.