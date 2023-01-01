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ميسي يُواصل الإبهار مع إنترميامي بثنائية في كأس الدوريات..فيديو

الأربعاء 26 يوليو 2023 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يُواصل الإبهار مع إنترميامي بثنائية في كأس الدوريات..فيديو



وكالات / سما /

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إبهاره في ثاني مُبارياته مع فريقه الجديد إنترميامي الأمريكي.

ونجح ميسي في تسجيل ثنائية لفريقه في المُباراة التي واجهوا فيها فريق أتالانتا يونايتد على أرض ملعب لوكهارت

وسجل ميسي الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 8، وذلك بعد تمريرة بينية رائعة من زميله سيرجيو بوسكيتس، انفرد بعدها الساحر الأرجنتيني وسدد ولكن القائم تصدى لكرته قبل أن يُسدد ميسي من جديد في المرمى هذه المرة.

 

 

 

 

وسجل ميسي الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 22، وذلك بعد أن توج هجمة رائعة شارك في بدايتها قبل أن يُسكن بعد ذلك الكرة الشباك بلمسة حاسمة داخل منطقة الجزاء.

 

 

وفي الدقيقة 44 سجل روبير تايلور الهدف الثالث لإنترميامي، قبل أن يُسجل هو نفسه الهدف الرابع بعد تمريرة مُساعدة من ميسي في الدقيقة 53.

وكان ميسي قد افتتح مشواره مع فريقه الأمريكي بتسجيل هدف الفوز من ركلة حرة في المُباراة التي جمعت بين فريقه وفريق كروز أزول المكسيكي، وانتهت بنتيجة 2-1.

#ميسي #إنترميامي

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