وكالات / سما /

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” عبر المراسل كافي صولكول أن إدارة بايرن ميونخ الألماني واثقة من التعاقد مع هاري كين نجم وهداف توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم هاري كين بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف بعد الأخبار التي أكدت توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة البايرن.

ولكن المشكلة تكمن في إصرار توتنهام هوتسبير على استمرار اللاعب مع الفريق اللندني بعد رفضه عرضين من جانب بايرن ميونخ آخرهم كان بمبلغ 80 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة أن بايرن ميونخ واثق من التعاقد مع هاري كين في نهاية المطاف، ولكن في نفس الوقت يكن النادي كامل الاحترام لإدارة توتنهام هوتسبير.

وأكملت “سكاي” أن الإدارة ستكون حذرة للغاية بشأن الطريقة التي يمارسون بها أعمالهم لأنه يبدو أن هناك الكثير من الأشخاص المرتبطين ببايرن يتحدثون عن هاري كين بشكلٍ مباشر في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان هربرت هاينر رئيس البايرن قد تحدث بشكلٍ واضح عن هاري كين وأنه سيكون إضافة مميزة للنادي والدوري الألماني، مشيراً إلى أن الدوري لا يمتلك نجوم كثر من خارج ألمانيا.

وأضافت الشبكة أن بايرن لا يرغب في خلق عداوة مع إدارة السبيرز، لذلك سيكون النادي حذر للغاية في التعامل مع الصفقة.