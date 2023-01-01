باريس سان جيرمان يخسر معركته مع مبابي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلاً عن الصحفي كونور موراي أن كيليان مبابي قد فاز في معركة “السوشيال ميديا” أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ازدياد شعبية النجم الفرنسي الكبير خلال الفترة الماضية.

وانهارت تماماً العلاقة بين إدارة باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بعد قرار الأخير بالرحيل عن الفريق عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وحاولت إدارة باريس سان جيرمان إقناع اللاعب بتمديد عقده، ولكن اللاعب رفض، ليقرر النادي بعدها عدم سفر كيليان للجولة الآسيوية استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

ويبدو أن كيليان مبابي قد فاز بمعركته أمام باريس سان جيرمان حيث أظهر الجميع تعاطفه مع النجم الفرنسي بينما تراجعت شعبية النادي الفرنسي كثيراً بعد مشاكله مع لاعبه.

وأوضحت الصحيفة أن كيليان مبابي قد كسب 83. 587 متابع جديداً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في أقل من 24 ساعة بعد العرض السعودي الكبير بالتعاقد معه بمبلغ 300 مليون يورو مع راتب سنوي قد يصل إلى أكثر من 700 مليون يورو.

وخلال منصة “إنستجرام”، حصل مبابي على أكثر من 1.2 مليون متابع خلال 30 يوماً الماضية.

وأكملت الصحيفة أن باريس سان جيرمان قد تراجع شعبيته كثيراً بخسارته أكثر من 350 ألف متابع على إنستجرام في 30 يوماً.

وأيضاً يحظى كيليان مبابي الآن بتعاطف كبير من قبل شخصيات عامة فرنسية لعل أبرزهم عمدة باريس وعدداً من المسؤولين بالدولة بعد قرار النادي بحرمان كيليان من المعسكر التدريبي بالإضافة إلى الأخبار التي تفيد بإمكانية وضع اللاعب على دكة البدلاء طوال الموسم حال عدم رحيله هذا الصيف.