الجهـاد الإسلامـي: الاحتلال يتحمل تداعيات ما يحدث في الاقصى

رام الله/ سما/

قالت حركة الجهـاد الإسلامـي "ان استهداف الأقصـى من قبل المستوطنين ينـذر بانتفاضـة مستعـرة فـي وجـه العـدوان".

ورأت في بيان لها إن مخططات الاحتلال ومستوطنيه واستهداف المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه بما يسمى "الاحتفال بذكرى خراب الهيكل"، ينذر بخطر كبير تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني الصامد المرابط طيلة عقود من الاحتلال لن تخمد ثورته أمام هذا العدوان، الذي سيزيد من لهيب الانتفاضة، وتمسكه بحقه في أرضه والدفاع عن مقدساته بكل ما يملك.

وأهابت بجماهير الشعب الفلسطيني لشد الرحال نحو المسجد الأقصى وحمايته من محاولات التدنيس والتهويد، وندعو شعوب أمتنا لأخذ دورها الحقيقي تجاه استهداف المسجد الأقصى الذي يمثل رمزاً عقدياً لا يقبل التنازل عنه.