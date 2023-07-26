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الاقتصاد: تسجيل 62 علامة تجارية وإيداع 4 طلبات براءات اختراع

الأربعاء 26 يوليو 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: تسجيل 62 علامة تجارية وإيداع 4 طلبات براءات اختراع



رام الله / سما /

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر حزيران الماضي 62 علامة تجارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية من شأنها أن تعزز ديمومة ونمو الأنشطة الاقتصادية وحمايتها.

وبينت الوزارة في بيانها أن عدد العلامات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1249 علامة تجارية ليرتفع العدد الإجمالي المسجل، إلى 42 ألف علامة تجارية.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى إيداع 4 طلبات براءات اختراع تخضع للدراسة والتقييم واتخاذ القرار فيما يتعلق بـ تسجيلها.

يذكر أن عدد براءات الاختراع المسجلة لدى الوزارة، 195 براءة اختراع في مجالات الصحة، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

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