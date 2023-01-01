  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة

الأربعاء 26 يوليو 2023 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة



القدس المحتلة / سما /

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة،  أمس الثلاثاء، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتباره انتهاكاً للقانون الدولي.

يأتي ذلك في أعقاب عمليات حرق وتدنيس العديد من المصاحف في الدول الأوروبية، بما في ذلك حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد والدنمارك، في حوادث أثارت غضبا دوليا.

واعتمدت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا القرار، الذي صاغه المغرب بتوافق الآراء.

وجاء في نص القرار أن أعضاء الجمعية العامة "يستنكرون بأشد العبارات، جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل موجهة ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم التجارية أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة".

وفي السياق ذاته، طالب القرار بإدانة الهجمات التي تستهدف القرآن ووصفها بـ"أعمال الكراهية الدينية".

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) الانتهاكات التي طالت القرآن الكريم في نهاية يونيو/حزيران الماضي بالسويد، رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن.

وكان القرار يدعو إلى إدانة الهجمات التي تستهدف القرآن، ووصفها بأنها "أعمال كراهية دينية".

الأكثر قراءة اليوم

تأجيل استقالة اشتية.. ماذا ستطرح الفصائل الفلسطينية على طاولة "الحوار" في القاهرة؟

توتر بين الأردن و"إسرائيل" بسبب "قص سوالف" اليهود المتدينين

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

قناة عبرية: الاحتجاجات تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل" !

أسعار صرف العملات

اليوم.. الرئيس عباس يلتقي قيادة "حماس" في تركيا

الشيكل يواصل الهبوط وانخفاض حاد في البورصة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : حماس قدمت للرئيس الفلسطيني تصورا شاملا لانهاء الانقسام من الصعب رفضه

استشهاد شاب واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في مخيم العين بنابلس

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

20230726100607

الشاباك يقرر تعزيز الحراس حول وزراء بعد إلغاء ذريعة عدم المعقولية

تقديرات إسرائيلية : عملية جديدة في جنين لا مفر منها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية