  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

البيت الأبيض : بايدن ونتنياهو يتحدثان بصراحة مع بعضهما البعض

الأربعاء 26 يوليو 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض : بايدن ونتنياهو يتحدثان بصراحة مع بعضهما البعض



القدس المحتلة / سما /

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، على الرغم من المخاوف بشأن توترات الإصلاح القضائي في إسرائيل، فإن "العلاقة الطويلة" بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسمح للزعيمين بإجراء محادثة "صريحة".

وأضافت المتحدثة أن الجانبان "لديهم علاقة طويلة الأمد. يتحدثون بصراحة مع بعضهم البعض"، وأكدت خلال مؤتمر صحفي، عندما سئلت عما إذا كان بايدن يثق بنتنياهو، أن الطرفان "تحدثوا فقط الأسبوع الماضي مع بعضهم البعض وأجروا محادثة ممتعة".

لم ترد مباشرة على السؤال لكنها كررت أنهما يشاركان مخاوفهما مع بعضهما البعض، وأن لديهم محادثة صريحة لمناقشة اهتماماتهم المشتركة.

وفقًا للبيت الأبيض، فإن "الجدل والنقاش المهم" الذي يدور حاليًا في إسرائيل حول خطة الحكومة للإصلاح القضائي "صحي" و "جزء من ديمقراطيتنا النابضة بالحياة".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "لقد قلت هذا مرات عديدة من قبل: علاقتنا مع إسرائيل - في جوهر هذه العلاقة هي الديمقراطية، وهي قيمنا التي نتشاركها. ولذا، فإننا نحث السلطات، بالتأكيد على حماية واحترام الحق في التجمع السلمي وهكذا سنواصل التأكد من ذلك ".

الأكثر قراءة اليوم

تأجيل استقالة اشتية.. ماذا ستطرح الفصائل الفلسطينية على طاولة "الحوار" في القاهرة؟

توتر بين الأردن و"إسرائيل" بسبب "قص سوالف" اليهود المتدينين

قناة عبرية: الاحتجاجات تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل" !

اليوم.. الرئيس عباس يلتقي قيادة "حماس" في تركيا

الشيكل يواصل الهبوط وانخفاض حاد في البورصة الإسرائيلية

شاهد : فيديو لعناصر "حزب الله" بزيهم العسكري على الحدود يثير القلق في إسرائيل

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

تقديرات إسرائيلية : عملية جديدة في جنين لا مفر منها

photo_2023-07-26_00-14-07

رويترز: هذا ما اتفقت عليه حماس وإيران بشأن الأزمة في "إسرائيل"

fa5fa647-a320-498f-9157-40da87a1f803

الهندي: أزمة الكيان في مصلحة القضية الفلسطينية واتصالاتنا مع "فتح" مستمرة

photo_2023-07-25_19-47-55

قناة عبرية: الاحتجاجات تدخل إلى أكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل" !

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية