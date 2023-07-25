رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأربعاء، استشهاد ثلاثة شبان باستهداف مركبتهم عند بوابة جبل جرزيم في نابلس.

كما تناولت الصحف، تصريح الرئيس محمود عباس في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أردوغان، أنه يواصل العمل على تحقيق وحدة أرضنا وشعبنا، داعيا الأمناء العامين للفصائل لاجتماع عاجل لاستعادة الوحدة الوطنية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- ثلاثة شهداء في نابلس وتحذيرات فلسطينية من "مسيرة الأعلام" التهويدية في القدس اليوم

- الرئيس: نواصل العمل على تحقيق وحدة أرضنا وشعبنا ودعونا الأمناء العامين للفصائل لاجتماع عاجل لاستعادة الوحدة الوطنية

- الرئيس يعزي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق ويهنئ نظيره التونسي بعيد الجمهورية

- المالكي: زيارة الرئيس إلى تركيا بالغة الأهمية والبعد الاقتصادي حاضر بقوة

- الرئاسة: اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس جريمة حرب

- سادية القتل الاحتلالي تخنق نابلس

- اشتية: حل الدولتين يتلاشى ونريد النجاح لاجتماع القاهرة

- صندوق الاستثمار يوقع اتفاقية شراكة مع الشركة التركية المطورة لمنطقة جنين الصناعية

- غالبية الإسرائيليين يخشون من «حرب أهلية» وثلثهم يفكرون بالهجرة

"الأيام":

- نابلس: استشهاد ثلاثة شبان في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في جبل جرزيم

- الرئيس يتباحث وأردوغان: نواصل العمل لاستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات

- القدس: الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الأسير الفتى "زلباني"

- أوستن يحث غالانت على معالجة عنف المستوطنين المتطرفين

- غزة: وفود الفصائل تبدأ غدا التوجه إلى القاهرة

- قمع مسيرة ضد الاستيطان في دير إستيا والتصدي لعمليتي اقتحام في بيتا ونعلين

- غزة: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا مخدرات

- استطلاعان: غالبية الإسرائيليين تخشى من حرب أهلية وتضرر الوضع الأمني

- إسرائيل: موجة الاحتجاجات تتواصل وطعون إلى «العليا » ضد قرار الكنيست

"القدس":

- ثلاثة شهداء في نابلس

- إصابات واعتقالات وهدم واعتداءات للمستوطنين

- عباس: نعول على موقف تركيا التي وقفت دوما بجانب الحق الفلسطيني

- اقتحام الأقصى ودعوات للمشاركة في «مسيرة الأعلام» الاستفزازية اليوم

- البيت الأبيض يعرب عن أسفه لتمرير الكنيست الإسرائيلي التعديلات القضائية

- غالبية الإسرائيليين يخشون من حرب أهلية وتضرر الوضع الأمني

- حفظ التغييرات القضائية الإسرائيلية

- الجيش الروسي يعلن تقدمه في شرق أوكرانيا

- مقتل 16 شخصا بأم درمان مع استمرار المعارك في السودان