منظمة أميركية تعارض دخول إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية

القدس المحتلة / سما /

طالبت منظمة (أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين AJP Action) بمنع دخول دولة الاحتلال لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية.



وقالت المنظمة إن إسرائيل لا تفي بمعايير الأهلية لبرنامج التأشيرة نتيجة استمرارها في التمييز المنهجي ضد المواطنين الأمريكيين والفلسطينيين، وفي ظل تقييد سفر الأمريكيين الفلسطينيين إلى غزة.



وترى المنظمة أن تصاعد الاحتجاجات والصراعات في إسرائيل وزيادة التدقيق الدولي في سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستبدادية، تتطلب إعادة تقييم الشروط التفاوضية لدخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ولا ينبغي أبدًا التسامح مع التمييز ضد المواطنين الأميركيين، لا سيما في إطار برنامج يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة.



وأعلنت المنظمة تضامنها مع الأفراد الذين يواجهون هذه المعاملة الظالمة من قبل سلطات الاحتلال، ومعارضتها دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وإيصال رسالة إلى إدارة بايدن بأن الحلول الجزئية للتمييز المنهجي في إسرائيل ليست كافية، حيث حان وقت المساءلة الكاملة.