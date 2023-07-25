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قوات الاحتلال تعيق إنقاذ مريض وتتسبب بوفاته

الأربعاء 26 يوليو 2023 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعيق إنقاذ مريض وتتسبب بوفاته



رام الله / سما /

توفي مواطن، الليلة الماضية، بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقله باتجاه مستشفى المقاصد في القدس المحتلة.


وبحسب محافظة القدس، فإن قوات الاحتلال على حاجز الزعيم أعاقت نقل المواطن مناضل أحمد جبارين من مركز إسعاف المقاصد في أبوديس إلى مستشفى المقاصد في القدس على حاجز الزعيم لأكثر من نصف ساعة ما أدى إلى وفاته وهو في وضع حرج للغاية، لعدم تمكن الأطباء من تقديم الإسعافات اللازمه له.


وأشارت إلى أن المتوفي يعاني من أمراض مزمنة في القلب وأجريت له عدة عمليات سابقًا، ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي الذي كان برفقته في سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من إقناع جنود الاحتلال على حاجز الزعيم الاحتلالي للسماح له بالدخول في ظل وضعه الصحي الحرج بحجة عدم وصول التنسيق.

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