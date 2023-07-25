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قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من بيت لحم

الأربعاء 26 يوليو 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 9 مواطنين من بيت لحم.

وافادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، ابراهيم اسماعيل عليان (17 عاما)، وسيف محمد درويش (14عاما)، وكلاهما من مخيم عايدة، وعبد ابراهيم حمامرة (21 عاما)، والشقيقين ابراهيم خالد حمامرة (23 عاما) ومحمد (16 عاما)، ورائد ابراهيم حمامرة (51 عاما)، وياسين جادالله سباتين (25عاما)، وجميعهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضاف المصدر، ان قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، أمير أحمد طقاطقة (21 عاما)، وقصي جمال ديرية (26 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

ووزعت قوات الاحتلال في قرية حوسان وبلدة بيت فجار منشورات تهدد فيها المواطنين باجراءات قاسية اذا ما استمر الشبان في المقاومة وأن العقوبات ستكون جماعية .  

#الاحتلال #بيت لحم

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