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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 26 يوليو 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.


وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات نفذت عمليات اقتحام واسعة لمناطق من جنين وطولكرم ونابلس وطمون، وسلفيت، والخليل وبيت لحم، ومحافظة رام الله والبيرة، وغيرها من المناطق.


وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد ياسر أبو شادوف، وشقيقيه قدري وريحان،وأحمد صباح، وفراس عبيدي، وجميعهم من سكان بلدة برقين، فيما اعتقل محمد حمارشة من بلدة يعبد، وخالد الجعبري من اليامون.


وشهدت تلك البلدات، عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال.


وفي طمون، اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين، عرف منهم، سامي خالد بني عودة، هاني بني عودة، مصطفى بني عودة، رايق بشارات، أيمن بشارات، محمد بشارات، حارث بني عودة.


وفي طولكرم، اعتقل الشاب زاهي حمد عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة صيدا.


فيما اعتقل من نابلس، الشاب معاذ سلامة عقب اقتحام منزله.


وفي سلفيت، اعتقل الشابين مالك موسى ريان، ونائل بهاء ريان، عقب اقتحام منزليهما في بلدة قراوة بني حسان.


وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقل الشقيقين قسام ومحمد عابد بعد اقتحام منزليهما في البيرة، فيما اعتقل الشاب صهيب رمانة من المنطقة الصناعية للمدينة ذاتها.


وفي الخليل، اعتقل المحرر حازم الشراونة عقب اقتحام منزله في دورا جنوب الخليل.


وفي بيت لحم، اعتقل الفتى سيف درويش والشاب إبراهيم عليان عقب اقتحام منزليهما في مخيم عايدة، والشاب أمير طقاطقة، والمحرر قصي ديرية عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت فجار.

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