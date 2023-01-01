قناة عبرية: الاحتجاجات تصل لأكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 13 العبرية، مساء اليوم، أن الاحتجاجات على التعديلات القضائية وصلت لأكثر الأماكن حساسية في "إسرائيل".

وذكرت القناة العبرية، أنه ولأول مرة، يفكر بعض كبار علماء الذرة الإسرائيليين الأعضاء في هيئة الطاقة الذرية، في التقاعد من خلال التهديد بالاستقالة احتجاجًا على التغييرات القضائية.

وأشارت إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يحملون القدرات النووية لدولة "إسرائيل" على أكتافهم، وهم مجموعة من العشرات فقط من العلماء والخبراء النوويين المسؤولين عن تطوير القدرات النووية الإسرائيلية.

وبينت أنه في الأسابيع الأخيرة، تطورت محادثة بين هؤلاء العلماء "تسأل عما إذا كان من الصواب الاستمرار في خدمة "الدولة"."

ولفتت إلى أن هؤلاء العلماء أصبحوا هدفاً للإيرانيين، ويتم البحث عنهم بشدة من مراكز البحث في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في مهاراتهم، ولا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، مبينة أن كلاً منهم قراره الخاص، وهو ليس قرارًا جماعيًا، لكنهم يتشاركون المداولات مع بعضهم البعض.

وتابعت: "لا يزال الحديث مستمرًا بين العلماء أنفسهم وبين سابقيهم في المنصب وكذلك مع رؤساء المجتمع العلمي العسكري في إسرائيل، ولم يطرحوا القضية بعد".