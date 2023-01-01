مصرع طفل بحادث دعس في جنين

جنين/سما/

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، بحادث دعس في مدينة جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن شرطة المحافظة تلقت بلاغا بوقوع حادث دعس لطفلين على دوار الجلبوني داخل مدينة جنين، وعلى الفور توجه خبراء الحوادث والإسعاف للمكان، وقد تم نقل الطفلين وسائقة إحدى المركبتين المتسببة في الحادث إلى مستشفى ابن سينا، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد الطفلين ويبلغ من العمر 11 عاما.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على سائقي المركبتين المتسببتين في الحادث، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق للوقوف على ملابساته.

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