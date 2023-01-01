"التربية" تكرّم ممثلي الاتحاد الأوروبي وإيرلندا لدعمهما قطاع التعليم

رام الله/سما/

كرّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وممثل إيرلندا لدى فلسطين دون سكستون، تقديرًا لجهودهما المتميزة في دعم قطاع التعليم.

جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة نافع عساف، وشخصيات بارزة في قطاع التعليم من المجتمعين المحلي والدولي.

وأكد عورتاني، أهمية التعاون الدولي والشراكات مع الدول والمنظمات الدولية لدعم التعليم وتحسين جودته في فلسطين، معبّرًا عن امتنان الوزارة وتقديرها للدور المهم الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وإيرلندا بدعم التعليم.

ولفت إلى حرص الوزارة على مواصلة العمل الدؤوب والتعاون المستمر مع مختلف الأطراف لتعزيز وتحسين قطاع التعليم، الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطويره.

بدوره، أثنى بورغسدورف على جهود الوزارة في تحسين وتطوير قطاع التعليم في فلسطين، مؤكدًا ضرورة غرس الأمل في قلوب الناس وتعزيز المبادرات الإيجابية.

من جانبه، عبر سكستون عن امتنانه بالعمل والمشاركة في دعم التعليم في فلسطين خلال الفترة الماضية، خاصة من خلال مجموعة عمل قطاع التعليم، حيث تلعب إيرلندا دور نائب رئيس المجموعة.

وأكد التزامه بمواصلة تقديم العون اللازم لتعزيز القدرات التعليمية، مشددا على استمرار الشراكة القوية والمثمرة بما يسهم بتحقيق تنمية شاملة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن الدعم الدولي لقطاع التعليم يعد أمرًا حيويًا لفلسطين، حيث يلعب القطاع التعليمي دورًا مهمًا في بناء المجتمع وتمكين الشباب وتحقيق التقدم والازدهار في المنطقة.