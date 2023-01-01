اشتية يبحث مع ريتشارد ماكورميك تعزيز العلاقات الثنائية

رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ريتشارد ماكورميك، اليوم الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وأهمية حماية حل الدولتين.

وشدد اشتية، خلال اللقاء الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس، على أهمية أن تبنى العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والولايات المتحدة، واعتبار منظمة التحرير والسلطة الوطنية شركاء في السلام مع الولايات المتحدة، والتأكيد على ضرورة حماية حل الدولتين.

وأطلع رئيس الوزراء، ماكورميك على التطورات الخطيرة والأوضاع المعقدة على الأرض نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، قائلا: "الحكومة في إسرائيل تعمل على تكثيف البرنامج الاستيطاني من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن، وهناك عدد من أعضاء الحكومة متطرفين إلى أبعد الحدود يدعون لحرق القرى والبلدات الفلسطينية، وهناك أيضا تغيير في قواعد إطلاق النار لتسهيل قتل أبناء شعبنا".

وطالب اشتية بضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، والسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وفق ما عمل به سابقا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حل الدولتين يتلاشى يوميا بسبب الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات التهويد لكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة وجود تدخل أميركي جاد في عملية السلام، لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.