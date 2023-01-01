  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يبحث مع ريتشارد ماكورميك تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع ريتشارد ماكورميك تعزيز العلاقات الثنائية



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ريتشارد ماكورميك، اليوم الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وأهمية حماية حل الدولتين.

وشدد اشتية، خلال اللقاء الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس، على أهمية أن تبنى العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والولايات المتحدة، واعتبار منظمة التحرير والسلطة الوطنية شركاء في السلام مع الولايات المتحدة، والتأكيد على ضرورة حماية حل الدولتين.

وأطلع رئيس الوزراء، ماكورميك على التطورات الخطيرة والأوضاع المعقدة على الأرض نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، قائلا: "الحكومة في إسرائيل تعمل على تكثيف البرنامج الاستيطاني من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن، وهناك عدد من أعضاء الحكومة متطرفين إلى أبعد الحدود يدعون لحرق القرى والبلدات الفلسطينية، وهناك أيضا تغيير في قواعد إطلاق النار لتسهيل قتل أبناء شعبنا".

وطالب اشتية بضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، والسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وفق ما عمل به سابقا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حل الدولتين يتلاشى يوميا بسبب الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات التهويد لكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة وجود تدخل أميركي جاد في عملية السلام، لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

#محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب

توتر بين الأردن و"إسرائيل" بسبب "قص سوالف" اليهود المتدينين

"إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)

الاقتصاد ينهار..70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تنقل عملياتها خارج الدولة العبرية ..

اليوم.. الرئيس عباس يلتقي قيادة "حماس" في تركيا

شاهد : فيديو لعناصر "حزب الله" بزيهم العسكري على الحدود يثير القلق في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

20230309151846afpp-afp_33au9rb.h-730x438

أوستن يحث غالانت على مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة

thumbs_b_c_2ceaca6c1fc34d047f6ee1c7def770af

الرئيس عباس: نعول كثيرا على الموقف التركي واجتماع القاهرة لاستعادة الوحدة الوطنية

عباس-يقرأ-ورقة100-730x438 (1)

تأجيل استقالة اشتية.. ماذا ستطرح الفصائل الفلسطينية على طاولة "الحوار" في القاهرة؟

BJlZKv9Fqh_0_0_1280_853_0_x-large

مسؤولون إسرائيليون: "عملية الإضرار بكفاءة الجيش بدأت بالفعل"

24israel-assess-1-fpml-facebookJumbo

نيويورك تايمز: نتنياهو يحقق انتصاراً آخر.. ولكن بأي ثمن؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية