صندوق الاستثمار يوقع اتفاقية شراكة مع الشركة التركية المطورة لمنطقة جنين الصناعية

جنين/سما/

تحت رعاية الرئيس محمود عبّاس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرا، اتفاقية شراكة مع شركة TOBB-BIS التركية، وهي الشركة صاحبة امتياز تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية الحرّة في محافظة جنين.

وستؤدي الاتفاقية إلى دخول شركة "عمار" للتطوير العقاري والسياحي التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني في شراكة استراتيجية مع شركة TOBB-BIS لتنفيذ وتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية، وذلك من خلال إنشاء شركة جديدة حيث سيتم إحالة كافة حقوق والتزامات عقد الامتياز الذي وقعته الشركة التركية سابقاً مع الحكومة الفلسطينية إليها.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن توقيع هذه الاتفاقية اليوم سيؤدي إلى تسريع الأعمال لجعل مشروع المنطقة الصناعية في جنين واقعا على الأرض.

وأضاف: "ننظر إلى هذا المشروع كمشروع استراتيجي ذي أبعاد اقتصادية ستخلق فرص العمل وتساهم في توطين الاستثمارات وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتدعيم عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والشركات الفلسطينية، كما ستشكل إضافةً نوعيةً لاستثمارات الصندوق في قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويضاف هذا المشروع إلى خمسة مشاريع كبرى قادها ونفذها صندوق الاستثمار في محافظة جنين، بالشراكة مع الشركاء، وهي: ضاحية الجنان السكنية التي تشمل 54 بيتاً و28 شقة سكنية، ومشروع مدارس الجنان الدولية التي تقدم أفضل المناهج الدراسية لما يزيد عن 800 طالب وطالبة، ومشروع محطة "نور جنين" للطاقة الشمسية في بلدة كفر دان بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 ميجاواط، ومستشفى ابن سينا التخصصي الذي يبلغ عدد الأسرّة فيه 60 سريراً مع إمكانية الوصول إلى 200 سرير، إضافةً إلى مشروع محطة جنين لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 260 ميجاواط في المرحلة الأولى، و450 ميجاواط لدى اكتمال مراحلها بما سيوفر حوالي 40% من احتياجات فلسطين الحالية من الكهرباء.

وشدد مصطفى على الأهمية الاستراتيجية للمشروع من ناحية، خاصةً الدور التكاملي مع الحكومة الفلسطينية التي كانت قد طلبت من الصندوق البدء بحوار مع الشركاء الأتراك لهذا الغرض، ومن ناحية ثانية، تحقيق مؤشرات وأهداف التنمية التي تسعى إليها المؤسسات الوطنية نحو بناء اقتصاد وطني معتمد على ذاته وقادر على النمو والاستدامة، والمساهمة في تحقيق السيادة الفلسطينية على الأرض.

وأضاف: "نحن فخورون بمشاريع الصندوق مع الشركاء في محافظة جنين، ونأمل أن تسمح هذه الشراكة بتشريع العمل في تطوير المنطقة الصناعية التي ستشكل إضاءةً جديدة للصندوق ونجاحاته، والأهمّ للاقتصاد الوطني الفلسطيني".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة "عمار" جمال براهمة إن حجم الاستثمار في مشروع المنطقة الصناعية يصل إلى حوالي 42 مليون دولار أميركي، وسيوفر بيئةً استثمارية موائمة من خلال توفير الخدمات اللوجستية الحديثة، وقسائم الأراضي والمستودعات ضمن بنية تحتية حديثة، في موقع مهم قريب من الحدود البحرية والبريّة والمعابر.

ويهدف مشروع المنطقة الصناعية الحرة في جنين إلى تشجيع استثمارات جديدة وتعزيز التنافسية، وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد، وتحسين إنتاجية الشركات والمصانع الفلسطينية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ما سيجعل من المنطقة الصناعية مركزاً رئيسياً لتصدير الصناعات الفلسطينية وممراً تجارياً للواردات والصادرات من وإلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار براهمة إلى أن شركة "عمار" "تنظر إلى هذا المشروع بشكل استراتيجي، حيث سيبدأ العمل قريبا على تطوير البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية بما فيها الماء والكهرباء والطرق وأنظمة العمل اللوجستية المساعدة. كما تنوي شركة "عمار" العمل على تطوير مجموعة من المشاريع الهامّة الخاصة ضمن إطار المنطقة الصناعية بما يضاعف الأثر على صعيد الاقتصاد الوطني وعلى السيادة الوطنية على المعابر وعمليات الاستيراد والتصدير، والتي سيتم الإعلان عنهما في حينه ولدى استكمال الدراسات.

تبنى صندوق الاستثمار استراتيجية الاستثمار المؤثر، أي تحقيق الأثر الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية في القطاعات النامية والحيوية.

ويحقق مشروع المنطقة الصناعية عدداً من هذه الأهداف، إضافةً إلى تحقيق عائد معقول على الاستثمار، وأهمها المساهمة في تلبية الاحتياجات التنموية من دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والمساهمة في تخفيض تكاليف الإنتاج والحد من الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية واستقطاب التقنية الصناعية الحديثة ونقل المعرفة، وخلق فرص عمل جديدة وبناء أيدي عاملة مهرة.

يذكر أن الصندوق أحد المساهمين والمؤسسين الرئيسيين كذلك في مدينة أريحا الصناعية الزراعية والذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه على مساحة 140 دونماً من بنية تحتية متكاملة ويهدف إلى زيادة الصادرات الفلسطينية وحرية وصول المنتجات الفلسطينية ونفاذها الى الأسواق الخارجية، كما سيوفر المشروع عند اكتمال كافة مراحله حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، وما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

يذكر أن شركة TOBB-BIS التركية تم أنشاؤها من قبل الحكومة التركية وتشمل اتحاد الغرف وبورصات السلع، لغايات تعزيز كفاءة وفعاليات العمليات التجارية في تركيا والسوق الخارجي.

وقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقية امتياز حصرية في العام 2010 مع الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرية لغايات تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية الحرة في جنين، حيث خصصت الحكومة الفلسطينية مساحة 933 دونماً لإقامة المشروع، وقد تم تطوير البنية التحتية الخارجية المحيطة بالمشروع وأجزاء من البنية التحتية الأرضية من خلال منحةٍ من بنك التنمية الألماني KFW.