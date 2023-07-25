الرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية تقرر مقاطعة "إسرائيل" أكاديميًا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية (AAA) ، التي تضم أكثر من 12 ألف أكاديمي في مجال الأنثروبولوجيا، أنها ستفرض مقاطعة أكاديمية على "إسرائيل"، بسبب الفصل العنصري والانتهاك المستمر لحقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون الدولي، وفقًا لما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الثلاثاء.

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن الرابطة الأمريكية -(AAA) - هي أكبر منظمة لعلماء الأنثروبولوجيا في العالم، وقد أصدرت قرارها بتأييد من 71% من أعضائها، لتصبح بذلك أكبر منظمة تفرض مقاطعة أكاديمية على "إسرائيل".

وأوضحت "يديعوت"، أن الحظر الذي فرضته الرابطة يشمل منع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية من استخدام موادها ومواد أعضائها أو توزيع هذه المواد أو نشرها، بما يشمل المجلات التي يمتلكونها. إضافة إلى منع المؤسسات التابعة للجمعية من المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإسرائيلية، وفي المقابل منع الجهات الإسرائيلية من استخدام منصات الجمعية ومرافقها المختلفة.

وينص القرار أن المقاطعة لن تُرفع إلا عندما "يقرر الخبراء أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية توقفت بشكل أساسي عن التعاون مع انتهاك الحقوق الفلسطينية".

ونقلت "يديعوت" عن الرابطة الأمريكية قولها إن المقاطعة تنطبق على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، أما الباحثون والطلاب الإسرائيليون فلن يمنعوا من المشاركة في مؤتمرات الجمعية وفعالياتها ولا من النشر في مجلات الجمعية. كما سيُسمح لمكتبات الجامعات الإسرائيلية بالاستمرار في الوصول إلى منشورات الجمعية.

وقالت البروفيسورة رامونا بيريز، رئيسة الرابطة، إنها تأمل أن أن "يلفت القرار الانتباه إلى معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال وما يمكن فعله حيال ذلك، وأن يزيد القرار من مساحة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان والحرية الأكاديمية، وأن يسهم في رفع الوعي النقدي لديناميكيات السلام والصراع في المنطقة".

الترا فلسطين