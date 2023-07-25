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إصابة عامل فلسطيني بجراح خطيرة إثر سقوطه من علو في أسدود

الثلاثاء 25 يوليو 2023 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عامل فلسطيني بجراح خطيرة إثر سقوطه من علو في أسدود



القدس المحتلة/سما/

أُصيب عامل فلسطيني بجراح خطيرة، من جرّاء وقوعه من علّو في مدينة أسدود، اليوم الثلاثاء.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكان وقوع الحادث، إنه تلقّى بلاغا بشأن "عامل سقَط من ارتفاع نحو 4 طوابق في موقع بناء في شارع... ’بن دنان’ في أسدود".

وذكر أن أفراد الطاقم "يقدمون العلاج الطبي، ويحيلون عاملًا فلسطينيًا (لم يحدِّد إذا ما كان العامل من الضفة أم من غزة)، يبلغ من العمر 31 عامًا إلى مستشفى ’أسوتا’ في أسدود، وهو بحالة خطيرة.

وأوضح البيان ذاته أن العامل نُقل للمشفى فيما كان يعاني، "من إصابات في الصدر والأطراف".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أُصيب عامل، يبلغ من العمر 40 عامًا، بجروح وصفت بأنها خطيرة، من جراء سقوطه عن ارتفاع في شارع "هأورزيم" في مدينة نتانيا.

ولقي 39 عاملا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري، وحتى السادس والعشرين من الشهر الماضي، في حين أُصيب نحو 250 شخصا، أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء، 66 ضحية؛ أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، وبخاصة في ظلّ انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

#اسدود

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