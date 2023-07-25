نيويورك تايمز: نتنياهو يحقق انتصاراً آخر.. ولكن بأي ثمن؟

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لمراسلها باتريك كينغزلي قال فيه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع مرة أخرى الحدود، متحديا حركة احتجاجية على مستوى البلاد لكسب قيود جديدة على سلطة القضاء الإسرائيلي ومنعه من الرقابة على حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة.

لكن هذا وبعد سنوات من سياسة حافة الهاوية وإدارة الفوضى من قبل الزعيم الإسرائيلي، يبدو مختلفا.

فقد وصل مستوى الضغينة والتمزق الناجم عن انتصار نتنياهو بالذات، إلى حد جعل العديد من الإسرائيليين يتساءلون عما إذا كان الضرر اللاحق بالمجتمع ربما من الصعب إصلاحه، وما إذا سيكون نتنياهو قادرا على إدارة تداعيات المواجهة التي بدأها.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو جلس، في اللحظات الأخيرة قبل التصويت، صامتا بين اثنين من زملائه في الحكومة حيث تشاجر الرجلان مع بعضهما البعض، على ما يبدو حول ما إذا كانا سيقدمان تنازلا في اللحظة الأخيرة، صرخا من فوق رأس زعيم الحزب كما لو لم يكن موجودا.

ومن حولهم في غرفة التصويت، صرخ نواب معارضون غاضبون بإساءة إلى نتنياهو وحلفائه، محذرين إياهم من أنهم يدفعون إسرائيل نحو الخراب. أنتم حكومة الدمار!” صرخ أحد المعارضين. “أعداء إسرائيل!” صرخ آخر.

إلا أن تمرير القانون، بعد دقائق، قدم لحظة نادرة من اليقين، بعد فترة سبعة أشهر لم يكن واضحا فيها في كثير من الأحيان، حتى بعد ظهر يوم الإثنين، ما إذا كان نتنياهو سيجرؤ حقا على المضي قدما في اقتراحه الذي لا يحظى بشعبية.

وإلى جانب اليقين لدى نتنياهو فقد أدخل إسرائيل في المجهول.

داخليا، ترك التصويت نصف المجتمع يتساءل عما إذا كانت بلادهم – تحت سيطرة تحالف نتنياهو من المحافظين الدينيين والقوميين المتطرفين – ستنزلق الآن ببطء إلى نظام استبدادي ديني.

ونقلت الصحيفة عن المؤلف والمؤرخ يوفال نوح هراري، قوله: “قد تكون هذه الأيام هي الأخيرة للديمقراطية الإسرائيلية. قد نشهد صعود دكتاتورية يهودية متعصبة في إسرائيل، الأمر الذي لن يكون أمرا فظيعا للمواطنين الإسرائيليين فحسب، بل سيكون أيضا أمرا مروعا للفلسطينيين وللتقاليد اليهودية وربما للشرق الأوسط بأكمله”.

وفي خطاب متلفز ألقاه وقت الذروة، بعد ساعات من التصويت، عرض نتنياهو هذه المخاوف على أنها مجرد إثارة للمخاوف.

وقال: “نتفق جميعا على أننا – إسرائيل – يجب أن نظل ديمقراطية قوية ستستمر في حماية الحقوق الفردية للجميع. وأنها لن تصبح دولة دينية. أن تظل المحكمة مستقلة”.

لكن بالنسبة للنقاد والمؤيدين على حد سواء، لا تزال هناك تساؤلات حول استقرار وقدرة القوات المسلحة الإسرائيلية، بعد تصاعد الاحتجاجات من جانب الآلاف من جنود الاحتياط العسكريين.

هناك أيضا شبح الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، فبعد اندلاع الاضطرابات الكبيرة بين عشية وضحاها في المدن في جميع أنحاء البلاد، حذر قادة العمال من إضراب عام، وأعلنت نقابة الأطباء عن خفض الخدمات الطبية طوال اليوم، وقالت شركات التكنولوجيا الفائقة إنها تفكر في الانتقال إلى اقتصادات أكثر استقرارا، وفقا لاستطلاع جديد.

خارجيا، عزز التصويت مزيدا من الغموض حول مستقبل تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة، بعد التعبير عن القلق المتزايد من إدارة بايدن. لقد زاد من عدم الارتياح بين اليهود الأمريكيين بشأن مسار “الدولة اليهودية”.

وبين الفلسطينيين، أثارت مخاوف من استيطان إسرائيلي أكثر جرأة في الضفة الغربية المحتلة، وهو مشروع عارضته المحكمة العليا الإسرائيلية في بعض الحالات، وفرض قيود أكبر على الأقلية العربية في إسرائيل.

وتعلق الصحيفة أن نتنياهو وضع نفسه ولسنوات طويلة، في قلب كل مواجهة سياسية، مما يعني في بعض الأحيان أنه كان كل ما يقف بين إسرائيل والكارثة. يبدو أنه تمكن من اجتياز كل شيء.

ولكن الآن أصبحت صحة الرجل البالغ من العمر 73 عاما وقدرته على التحمل قضية وطنية، بعد أشهر من القتال السياسي المرهق والتصويت المثير للجدل الذي جاء بعد ساعات قليلة من بقائه لمدة 30 ساعة في المستشفى لزرع جهاز تنظيم دقات القلب.

أثار مشهد الوزراء المتنافسين الذين كانوا يجادلون إلى جانبه مباشرة الجدل حول مدى سيطرة هذا السياسي المخضرم على تحالفه اليميني المتطرف. على الرغم من الضغوط غير العادية من الرئيس بايدن، والاتهامات من 15 من قادة الأمن السابقين بأن القانون يهدد أمن إسرائيل، فقد دفع نتنياهو إلى الأمام بأمر من شركائه الأكثر تطرفا في الائتلاف.

ثم هناك محاكمة نتنياهو الجارية بتهمة الفساد: يخشى المنتقدون أن يحاول نتنياهو إفسادها الآن بعد أن أصبحت المحكمة العليا أقل قدرة على معارضته، وهو ادعاء كان ينفيه منذ فترة طويلة.

تحت كل هذا يكمن احتمال أزمة وجودية وشيكة للحكم في إسرائيل. إذا استخدمت المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة الأدوات المتبقية الموجودة تحت تصرفها لعرقلة تطبيق القانون الجديد، فقد تجبر مختلف أجزاء الدولة الإسرائيلية على تحديد ذراع الحكومة الذي يجب أن تمتثل له.

وبحسب أنشل بفيفر، كاتب سيرة نتنياهو: “أعتقد أنه سيكون انتصارا باهظ الثمن. كل أسس المؤسسة الإسرائيلية، بما في ذلك حكومة نتنياهو، أضعفت بسبب ما حدث”.

اعتبر بعض الإسرائيليين المحكمة بمثابة حصن ضد نظام لديه عدد قليل نسبيا من الضوابط والتوازنات الأخرى – ليس لدى الدولة دستور، ومجلس واحد فقط للبرلمان.

لكن نتنياهو وأنصاره يجادلون بأن القانون الجديد، الذي يمنع المحكمة من إبطال الحكومة من خلال معيار “المعقولية” القانوني غير الموضوعي، يعزز الديمقراطية من خلال منح المشرعين المنتخبين استقلالية أكبر عن القضاة غير المنتخبين.

كتب إيمانويل شيلو، محرر منفذ إخباري يميني، عن “سعادته لأن أصواتنا لم تلق في سلة المهملات في المحصلة. وأن المسؤولين المنتخبين لدينا في النهاية يفعلون شيئا بالتفويض الذي منحناهم إياه”.

وأصر آخرون على عدم وجود تحول كبير في المستقبل. كتب شيمون ريكلين، مذيع التلفزيون اليميني: “لا توجد ديكتاتورية وللأسف لن يتغير شيء في نظام العدالة”.

بالنسبة لحركة الاحتجاج العلمانية في إسرائيل، كانت هذه ضربة أخرى، لكنها ضربة اعتبرها الكثيرون دعوة لمواصلة النضال. ساعد نضال الحركة الذي استمر سبعة أشهر لتأخير الإصلاح، من خلال المسيرات والتجمعات الأسبوعية، في إعادة تنشيط قطاع متميز من المجتمع كان يُنظر إليه في بعض الأحيان على أنه لا مبال أو راض عن الاتجاه السياسي لإسرائيل.

قالت ميرا لابيدوت، أمينة متحف ومشاركة في الاحتجاج بانتظام: “هذا نوع من العزاء. هناك شعور بالحاجة إلى تحديد نوع الحياة التي تريد أن تعيشها”.

لكن ما يدعم هذا التجديد هو أيضا الشعور بالخوف. يضم ائتلاف نتنياهو وزير المالية الذي وصف نفسه بأنه فخور برهاب المثلية الجنسية، ووزير أمن أدين بالتحريض العنصري، وحزبا أرثوذكسيا متشددا اقترح تغريم النساء لقراءتهن التوراة في أقدس موقع في اليهودية.

بالنسبة للأقلية العربية في إسرائيل، التي تشكل ما يقرب من خمس سكان الدولة البالغ عددهم تسعة ملايين، فإن القانون يبدو وكأنه نذير حقبة جديدة خطيرة.

لعب المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل دورا هامشيا فقط في المظاهرات المناهضة للإصلاح، خائفين من حركة الاحتجاج التي ركزت بشكل عام على الحفاظ على الوضع الراهن “للدولة اليهودية” بدلا من القتال من أجل حقوق متساوية للفلسطينيين.

قال محمد عثمان، 26 عاما، ناشط سياسي واجتماعي من بلدة نحف العربية في جنوب إسرائيل، “يعتقد جزء من مجتمعنا أن هذه الحكومة مثل الحكومات السابقة وأن وضعنا الآن سيئ كما كان دائما”. لكن عثمان رأى في الإصلاح الشامل تهديدا حقيقيا للأقلية العربية. قال: “سنكون أول من يتضرر”.

كما أن التصويت يجعل مستقبل علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة يبدو مشحونا أكثر من المعتاد. تقدم واشنطن لإسرائيل ما يقرب من 4 مليارات دولار كمساعدات عسكرية سنويا وتمنح إسرائيل غطاء دبلوماسيا حاسما في الأمم المتحدة.

لكن القانون الجديد أثار العديد من عبارات القلق من الرئيس بايدن، وفي الفترة التي سبقت إقراره، اقترح سفيران أمريكيان سابقان لدى إسرائيل شيئا لم يكن من الممكن تصوره في السابق: إنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية.

وبالعودة إلى زعماء الولايات المتحدة منذ الرئيس دوايت دي أيزنهاور، فقد اشتبكوا منذ فترة طويلة مع رؤساء الوزراء الإسرائيليين. قال آرون ديفيد ميللر، الدبلوماسي الأمريكي السابق والوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن هذه الأزمة بالذات مختلفة لأنها لا تتعلق بالسياسة الخارجية بل بشخصية إسرائيل، مما يقوض تصور التحالف بين ديمقراطيتين متشابهتين في التفكير.

قال ميلر: “أول شيء يجب عمله هو أنه عندما تكون في حفرة توقف عن الحفر. وأصبحت الفجوة بين نتنياهو وجو بايدن أعمق بكثير”. وأضاف: “بايدن لا يبحث عن معركة مع نتنياهو. لكن من الواضح أنه لن يكون هناك احتضان، ناهيك عن زيارات للبيت الأبيض”.