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"التعاون الإسلامي" تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس

الثلاثاء 25 يوليو 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس



ججدة/سما/

 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس.

واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة النكراء امتداد لسياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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#نابلس

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