كتائب القسام تزف شهداء نابلس وتوجه رسالة للاحتلال

غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وقالت الكتائب في بيان عسكري:" "على طريق ذات الشوكة وانتصاراً للقدس والأقصى، وإدامة لجذوة المقاومة مستعرةً في ضفة العياش، وامتداداً لسلسلة العمليات البطولية القسامية، وفي ذكرى استشهاد القائد القسامي/ صلاح الدين دروزة انطلقت زمرةٌ قساميةٌ مجاهدة صباح اليوم الثلاثاء 07 محرم 1445 هـ الموافق 25-07-2023م لتنفيذ إغارة على أحد الأهداف المعادية، فاصطدم المجاهدون بقوةٍ صهيونيةٍ وخاضوا معها اشتباكاً مسلحًا قبل أن يرتقوا إلى الله شهداء..

وإننا نزف إلى أبناء شعبنا فرسان هذه العملية البطولية: الشهيد القائد الميداني/ سعد ماهر الخراز، والشهيد القسامي المجاهد/ منتصر بهجت سلامة، والشهيد القسامي المجاهد/ نور الدين تيسير العارضة.



وأضافت " كتائب القسام إذ تزف إلى العلا شهداءها لتؤكد بأن دماءهم وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة، ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير.

ووجهت رسالة للاحتلال :"نقول للمحتل وحكومته الإجرامية بأننا لن نترك الأقصى وحيداً، ولن تمر جرائمكم بحق شعبنا ومقدساتنا، وجهادنا لن يتوقف حتى تسجد جباهنا سجدة النصر في باحات الأقصى وندحر المحتل عن أرضنا وترابنا وما ذلك على الله بعزيز.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ}

بيان عسكري صادر عن :

..::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::..

كتائب القسام تزف مجاهديها أبطال عملية نابلس البطولية

على طريق ذات الشوكة وانتصاراً للقدس والأقصى، وإدامة لجذوة المقاومة مستعرةً في ضفة العياش، وامتداداً لسلسلة العمليات البطولية القسامية، وفي ذكرى استشهاد القائد القسامي/ صلاح الدين دروزة انطلقت زمرةٌ قساميةٌ مجاهدة صباح اليوم الثلاثاء 07 محرم 1445 هـ الموافق 25-07-2023م لتنفيذ إغارة على أحد الأهداف المعادية، فاصطدم المجاهدون بقوةٍ صهيونيةٍ وخاضوا معها اشتباكاً مسلحًا قبل أن يرتقوا إلى الله شهداء..

وإننا نزف إلى أبناء شعبنا فرسان هذه العملية البطولية:

الشهيد القائد الميداني/ سعد ماهر الخراز

الشهيد القسامي المجاهد/ منتصر بهجت سلامة

الشهيد القسامي المجاهد/ نور الدين تيسير العارضة

وإن كتائب القسام إذ تزف إلى العلا شهداءها لتؤكد بأن دماءهم وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة، ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير.

ونقول للمحتل وحكومته الإجرامية بأننا لن نترك الأقصى وحيداً، ولن تمر جرائمكم بحق شعبنا ومقدساتنا، وجهادنا لن يتوقف حتى تسجد جباهنا سجدة النصر في باحات الأقصى وندحر المحتل عن أرضنا وترابنا وما ذلك على الله بعزيز.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الثلاثاء 07 محرم 1445هـ

الموافق 25/07/2023م