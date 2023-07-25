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تحطم طائرة طوارئ في جزيرة إيفيا اليونانية (فيديو)

الثلاثاء 25 يوليو 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحطم طائرة طوارئ في جزيرة إيفيا اليونانية (فيديو)



وكالات/سما/

أفادت وسائل إعلام يونانية محلية بتحطم طائرة طوارئ كانت تساهم في إخماد حرائق الغابات المندلعة في إحدى الجزر اليونانية.

وقال الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس، إن قاذفة مياه على متنها "ما لا يقلّ عن شخصين" تحطمت اليوم الثلاثاء خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس بريس".


وأكّد أرتوبيوس أن "طائرة يونانية من طراز كندير مع ما لا يقلّ عن شخصين على متنها سقطت قرب قرية بلاتانيستو" في جزيرة إيفيا. وتشهد اليونان موجة قيظ وحرائق هائلة منذ أكثر من عشرة أيام.


وأجرت فرق الإسعاف اليونانية "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون اليوناني صفوفا طويلة من السياح وهم يجرون أمتعتهم بينما يسيرون في أحد الطرقات ضمن عملية الإجلاء، بينما شوهد دخان يتصاعد في الخلفية.

وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية يوم الثلاثاء. وذكرت وكالة أثينا للأنباء أن الحريق ألحق أضرارا بثلاثة فنادق في قرية كيوتاري الساحلية يوم السبت.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر امتداد واندلاع حرائق غابات في مناطق أخرى في اليونان وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

#تحطم طائرة

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