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صحيفة عبرية تكشف عن توتر بين الأردن و"إسرائيل" بسبب "قص سوالف" اليهود المتدينيين

الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف عن توتر بين الأردن و"إسرائيل" بسبب "قص سوالف" اليهود المتدينيين



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن توتر بين الأردن وحكومة الاحتلال، إثر قيام الأمن الأردني بقص "سوالف" عدد من اليهود المتدينين على أحد المعابر الحدودية.

وقالت الصحيفة إن تصرف الأمن الأردني، جاء على اعتبار أنه أكثر أمانا لهم داخل المملكة عدم إظهار أنهم يهود.

وذكرت الصحيفة أن خارجية الاحتلال اعتبرت التصرف "مسا بمشاعر اليهود".

من جهته أرسل وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، مذكرة إحتجاج للسفارة الأردنية في تل أبيب معربا فيها "عن صدمته من التصرف وداعيا السلطات الأردنية إلى عدم تكراره".

وقال كوهين: "إنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها من اليهود اتخاذ مثل هذه الخطوات التمييزية".

وأضاف أنه قبل أسبوعين احتجز 150 متدينا يهوديا على المعبر الحدودي مع الأردن لمدة 48 ساعة، حيث تم إجبارهم على قص "السوالف" بناء على طلب السلطات الأردنية، متحدثا عن "تمييز يتعرض له اليهود المتدينون يمنعهم من دخول الأردن".

وأكد وزير خارجية الاحتلال، أن سفارة "إسرائيل" في عمّان ستشترك بالأمر بهدف إيجاد حل، لآلاف "الإسرائيليين" الذين يريدون زيارة الأردن، لكن تمنعهم قوانين المملكة التي تنص على "منع اليهود من إدخال كتبهم الدينية أو اصطحاب وسائل صلاة أو أطعمة".

#اسرائيل #الاردن

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