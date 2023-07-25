"فتح": الرئيس عباس سيلتقي قيادة "حماس" في تركيا

رام الله/سما/

أعلن منذر الحايك المتحدث باسم حركة "فتح" عن لقاء سيعقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة حركة "حماس"، خلال الزيارة التي يجريها إلى تركيا.

أردوغان يلتقي عباس يوم الثلاثاء في أنقرة (صور+ فيديو)

وأشار الحايك إلى أن "اللقاء يأتي تأكيدا على دور الرئيس وحركة فتح على تذليل العقبات وإنجاح لقاء الأمناء العامين في القاهرة وصولا لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني".

يذكر أن عباس وصل إلى العاصمة التركية أنقرة مساء أمس الاثنين تلبية لدعوة تلقاها من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

ويأتي اللقاء قبل أسبوع من اجتماع تستضيفه القاهرة بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بهدف استئناف جهود المصالحة بينها.

وكانت "حماس" قد وافقت على المشاركة في هذا الاجتماع دون شروط، بخلاف حركة "الجهاد الإسلامي" التي اشترطت على السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.