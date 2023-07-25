  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح": الرئيس عباس سيلتقي قيادة "حماس" في تركيا

الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": الرئيس عباس سيلتقي قيادة "حماس" في تركيا



رام الله/سما/

أعلن منذر الحايك المتحدث باسم حركة "فتح" عن لقاء سيعقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة حركة "حماس"، خلال الزيارة التي يجريها إلى تركيا.

أردوغان يلتقي عباس يوم الثلاثاء في أنقرة (صور+ فيديو)
وأشار الحايك إلى أن "اللقاء يأتي تأكيدا على دور الرئيس وحركة فتح على تذليل العقبات وإنجاح لقاء الأمناء العامين في القاهرة وصولا لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني".

يذكر أن عباس وصل إلى العاصمة التركية أنقرة مساء أمس الاثنين تلبية لدعوة تلقاها من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

ويأتي اللقاء قبل أسبوع من اجتماع تستضيفه القاهرة بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بهدف استئناف جهود المصالحة بينها.

وكانت "حماس" قد وافقت على المشاركة في هذا الاجتماع دون شروط، بخلاف حركة "الجهاد الإسلامي" التي اشترطت على السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

هبوط حاد في بورصة تل أبيب.. الدولار يقفز أمام الشيكل

أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب

"إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)

هاليفي يوجه تحذيراً لنتنياهو بشأن الجيش الإسرائيلي

تعليق البيت الأبيض على إلغاء الكنيست "سبب المعقولية"

الاقتصاد ينهار..70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تنقل عملياتها خارج الدولة العبرية ..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-25_13-53-21

جنرال إسرائيلي: تفكك الجيش بدأ ونحن أمام خطر وجودي

photo_2023-07-25_13-50-05

صحيفة عبرية تكشف عن توتر بين الأردن و"إسرائيل" بسبب "قص سوالف" اليهود المتدينيين

photo_2023-07-25_13-24-58

واشنطن بوست: الأرض تهتز تحت قدمي نتنياهو.. والأزمة في "إسرائيل" كشفت وهم واشنطن

photo_2023-07-25_13-17-13

اشتية: نريد النجاح لاجتماع القاهرة وسنعمل على إنجاز مخرجاته

64bfa2474c59b72fc7392913

شاهد : فيديو لعناصر "حزب الله" بزيهم العسكري على الحدود يثير القلق في إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية